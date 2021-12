Un triste hecho de violencia ocurrió este miércoles en una escuela de la ciudad de Córdoba cuando la madre de una menor golpeó a la directora de la institución porque su hija no fue incluida en el cuadro de honor.

Así lo denunció Cristina Cruz, a cargo de la escuela Patricias Mendocinas de barrio Villa el Libertador, en diálogo con Canal 10. Por este motivo, las y los docentes decidieron suspender los actos de colación de sexto grado previstos para este jueves y viernes.

La situación ocurrió cerca de las 11, cuando la madre llegó a la escuela para solicitar un llenado de la planilla de Anses. Tiempo después, la mujer le dijo a la directora que quería hablar con ella.

"Me dice que quería saber cuáles habían sido los criterios por los cuales su hija no estaba en los cuadros de bandera", explicó la docente, quien le aclaró que para esto "hay resoluciones ministeriales que nos guían cómo hacer ese trabajo".

Sin embargo, la madre se negó a leer los textos y le aseguró a Cruz que un maestro le había dicho que la hija iba a estar. Tras esto, amenazó a la directora y a otro docente y se predispuso a retirarse.

"Cuando me agacho, no la veo venir y con el puño me da en la sien y yo me descalabro y me descompongo. Recibí la asistencia de mis compañeros y me llevaron al Príncipe de Asturias", contó la directora.

La docente aclaró que no son frecuentes estas situaciones y dijo que hará la denuncia "porque existe un código de convivencia que regula estas cuestiones. Hay una ley y debe hacérsela cumplir".