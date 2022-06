“La verdad es que fue un shock, cuando me avisaron lo que había pasado me quedé fría. Uno no espera que pasen estas cosas”, sostiene Luci, quien trabaja en una colchonería de Calle 1, justo frente a la ferretería Dos Provincias y vivienda de Diego Emanuel Coca (59), el hombre asesinado el pasado domingo en horas de la madrugada.

La mujer aclara que el trato con Coca era “de vecinos” y lo definió como una persona “muy servicial” y cayó en la cuenta: “Parece mentira, no lo voy a ver pasar más por el frente y saludar con la mano”.

La víctima era un ferretero de San Francisco. Lo encontró su hijo, en horas de la mañana, tirado en el piso. La casa además se encontraba toda revuelta. Faltaban dinero y herramientas que luego se recuperaron en allanamientos.

“El ‘gringo’ era el tipo más bueno del mundo, servicial. Había que sacarse el sombrero porque era muy piola”, lo define Daniel, propietario de un negocio de calzados aledaño a la vivienda de Coca, quien describe que Diego era “el primero en alertar si pasaba algo en la zona”.

Preocupados

Para los comerciantes y vecinos lo ocurrido en la madrugada del domingo es por demás preocupante. Aunque reconocen que los robos en la zona pueden ser moneda corriente, quedaron sorprendidos ante la violencia de este último que terminó con una persona asesinada.

“En el Interprovincial está pasando de todo, ya nada es nuevo”, señala un vecino del sector que prefirió no decir su nombre por temor. Y los hechos ocurridos recientemente avalan su comentario.

Días atrás, por ejemplo, Ariel Sosa (34) fue baleado por delincuentes mientras circulaba en moto por el Interprovincial y le intentaron robar. Hoy sigue en terapia intensiva tratando de reponerse.

Este lunes por la tarde, en otro hecho violento, sobre 9 de Septiembre a escasas cuadras de la calle que separa a San Francisco de Frontera balearon a otro joven, quien estaría fuera de peligro.

La causa hoy

Son dos los detenidos como presuntos autores del homicidio de Coca: Miguel Ángel Cisnero (21), capturado en San Francisco, y Marcos López (35), aprehendido en la ciudad de Frontera. Ambos sujetos fueron imputados por homicidio en ocasión de robo. En el marco de los procedimientos, también se secuestraron herramientas y dinero.

"En función de la cantidad de habitantes y la actividad que tiene San Francisco hemos tenido muy pocos crímenes. Somos una ciudad que tenemos un nivel de crímenes muy bajo, pero cuando ocurren tenemos que darle una respuesta", señaló Bernardo Alberione a El Periódico Radio (FM 97.1).

Los imputados serán indagados en estos días: "Ya tenemos individualizados y detenidos a los supuestos autores, a quienes se le realizará la indagatoria en los próximos días para precisarles los motivos por los que están detenidos, las presunciones que tiene la fiscalía y que ejerzan su defensa", explicó el fiscal de Delitos Complejos.

Por otra parte, no se descartan nuevas detenciones. Fuentes allegadas a la investigación entienden que los sospechosos habrían llegado a la casa del ferretero con datos aportados presuntamente por otra persona.

Lo mataron con un machete

Tras la realización de la autopsia en el cuerpo de Coca llevada a cabo por el médico forense Mariano Pispieiro, los investigadores pudieron determinar que lo mataron a golpes en la cabeza y rostro con un elemento “contundente”.

Asimismo, lograron determinar que la víctima se defendió de los agresores y que fue ultimado a golpes con un machete.