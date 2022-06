Ariel Sosa (34), el hombre herido de un disparo por la espalda luego de que presuntos delincuentes le quisieron robar la moto en la noche del viernes 10 de junio en zona del Interprovincial, se recupera lentamente en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Iturraspe.

Por otro lado, no hay novedades en cuanto al avance de la causa, que no cuenta con detenidos, al momento. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación confiaron que por las particulares circunstancias del hecho, están trabajando en forma conjunta y coordinada las policías de investigaciones de Santa Fe y Córdoba. Aunque por ahora, no se pueden dar a conocer elementos de la investigación.

Vicente Sosa, padre del herido, le dijo a El Periódico que Ariel continúa en terapia “pero si va todo bien lo van a pasar a una sala común pronto”. Además, sostuvo que emocionado, pudo dialogar brevemente con sus padres para decirle que los ama. Pero todavía no quisieron preguntarle sobre lo ocurrido aquella terrible noche.

Lo que se sabe

Lo que se conoce del grave hecho, según lo que pudo reconstruir la familia de Ariel, es que éste había salido de su casa en barrio Parque a realizar un mandado en la Honda Biz de su padre y regresó herido pidiendo que lo lleven al Hospital.

“Eran las 20.30, metió la moto en la galería, entró a la cocina y nos dijo: ‘Papi me quisieron robar la moto y me pegaron un tiro’. Eso fue lo que llegó a decir, lo cargamos enseguida en el auto, lo trajimos al Hospital y de acá ya no supimos más nada”, le había dicho Vicente a El Periódico.

Por este motivo todavía se desconoce en qué sector del Interprovincial se registró el violento episodio, si fue en jurisdicción de San Francisco, Frontera o Josefina.

Desde su internación, Sosa fue intervenido en dos ocasiones y, de un pronóstico reservado en un principio, con una grave afección en la zona abdominal, su estado ha mejorado con el correr de los días.

Todavía la familia Sosa necesita al menos tres dadores de sangre de factor “O negativo”. Aquellos que puedan donar, deber acercarse al Hospital Iturraspe de 8 a 10 e informar que es nombre de Ariel Sosa.