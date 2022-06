Vicente Sosa, el padre del hombre herido de un disparo por la espalda luego de que presuntos delincuentes le quisieron robar la moto en la noche del viernes en zona del Interprovincial, contó a El Periódico que la recuperación de su hijo “es lenta pero buena” y admitió que todavía la familia desconoce mayores detalles del hecho.

Y es que aquella noche, Ariel José Sosa (34), salió de su casa en barrio Parque a realizar un mandado en la Honda Biz de su padre y regresó herido pidiendo que lo lleven al Hospital.

En este sentido, Vicente aportó que su hijo había salido a hacer un mandado a alrededor de las 20.15 y “volvió rápido eran las 20.30, metió la moto en la galería, entró a la cocina y nos dijo: ‘Papi me quisieron robar la moto y me pegaron un tiro’. Eso fue lo que dijo, lo cargamos enseguida en el auto, lo trajimos al Hospital y de acá ya no supimos más nada”, contó el padre.

Por este motivo todavía se desconoce en qué sector del Interprovincial se registró el violento episodio, si fue en jurisdicción de San Francisco, Frontera o Josefina.

Grave lesión

Según la familia del herido, “el disparo fue por la espalda, unos centímetros arriba de la cola, le atravesó todo el costado y se alojó en el estómago, por eso se le acumuló mucha sangre y lo tuvieron que operar ese mismo viernes”, expresaron.

La herida se la propinaron con una bala calibre 22, pero que por la zona en la que ingresó generó muchísimo daño interno para Ariel.

Este martes, el herido fue sometido a otra intervención para cerrar la herida que, según los profesionales médicos, evolucionó favorablemente. De todos modos, el estado del hombre continúa siendo reservado y seguirá internado en el sector de terapia intensiva.

“Gracias a Dios esta evolucionando bien, despacio pero bien, la recuperación va a ser lenta pero es buena”, confió el padre.

Por su parte, Adelina, mamá de Ariel, se mostró muy agradecida por las muestras de afecto de la comunidad y las cadenas de oraciones que han ofrecido por la salud de su hijo.

La “triple frontera”

Pese a desconocer todavía dónde se registró el violento hecho, el padre de familia reconoció que la zona del Interprovincial que une a San Francisco, Frontera y Josefina, es “un sector peligroso, uno ha escuchado que les ha pasado a varios que les han robado las motos, que les han pegado y ahora le tocó a mi hijo”, se lamentó.

Según Vicente su hijo le repetía: ‘Papi a mí si me quieren robar la moto, me van a tener que matar’, a lo que el hombre le contestaba que no, “dásela que es solo una cosa material, mirá lo que pasó”, dijo angustiado.

Dadores de sangre

La familia Sosa necesita al menos tres dadores de sangre pero de un factor difícil de conseguir que es “O negativo”. Aquellos que puedan donar, deber acercarse al Hospital Iturraspe de 8 a 10 e informar que es nombre de Ariel Sosa.