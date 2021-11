Saire, tras la condena a los policías: "El daño que me hicieron es irreparable"

Luego de que en las primeras horas de la tarde Diego Lencinas y Gerardo Stefani fueran condenados a 4 años y 6 meses, y 4 años de prisión, respectivamente, habló Fernando Saire, la víctima de la brutal golpiza ocurrida en febrero de 2019.

"Siento un poco de todo. Durante todos estos días sentí mucha bronca, mucho odio por tantas mentiras, por tanto encubrimiento por parte de varios de los efectivos que declararon, por ahí la bronca de no atestiguar lo que realmente vieron y decir las cosas, o de tratar de cambiar dichos o cosas que ya habían dicho, eso fue lo que más bronca me dio en estos primeros días, solo espero que se cumpla la condena y que queden en prisión", dijo.

Si bien se mostró conforme con la condena, teniendo en cuenta de que se trató de una sentencia con prisión efectiva, apuntó: "El daño que me hicieron a mí es irreparable".

Respecto al pedido de disculpas de Lencinas en el final de la audiencia, opinó que se trató "de una burla". "Tuvo tres años para venir y decirme, entre comillas, sus disculpas. Tuvo tres años para venir y decirme esas palabras que dijo. En realidad él trata de justificarse como que fue una maniobra o que fue al intentar detenerme, cuando él y yo sabemos bien que el producto de que a mí me hayan extirpado un testículo fue una golpiza. Eso por ahí me dio mucha bronca. Pero bueno, intentaron cubrirse entre ellos todo el tiempo. Me sorprendió también el testimonio del doctor Pispieiro, porque trató siempre de encubrirlos, me sorprendió mucho lo que dijo", lamentó.

Asimismo se mostró desairado ante las declaraciones de los efectivos policiales que declararon: "Así como me he cruzado a tantos policías que me hablaban de lo que eran estas dos personas, de lo que hacían, me resultó un poco chocante que después vengan y lo defiendan. Porque el mismo Félix (el policía que lo trasladó al Hospital Iturraspe) cuando a mí me trasladaba en el patrullero al Hospital me dijo que Lencinas ya había tenido varios casos de este tipo, quizá no llegaron a los medios, a darse a conocer, pero me dio a entender que él sabía lo que hacían. Y después venir acá y tratar de desmentir lo que ya había dicho, poner excusas que por ahí no iban con lo que le estaban preguntando, tratando de evadir las preguntas, también me resultó bastante chocante viniendo de él, que en su momento cuando me llevó me brindó su apoyo, me hizo sentir que era confiable, y que después que venga y haga estas declaraciones la verdad que deja bastante que desear. No solo a él como persona, sino a todos los policías que estuvieron involcurados. Y a la institución, porque no la dejan bien parada, ni estos dos policías ni los demás que vinieron a declarar".

Sobre el final, Saire manifestó sentirse inseguro, teniendo en cuenta que los policías no irán a prisión hasta tanto la condena quede firme. "Siempre me preocupó (su seguridad), porque siempre se dio a conocer donde yo vivía. Soy una persona que está constantemente en la calle, por el trabajo, porque soy una persona muy activa. Siempre me dio miedo y por mi familia también, pero uno aprende a vivir un poco con eso, no queda otra", comentó.

En tanto, sobre cómo siente que quedó su relación con la Policía, apuntó: "Llegué a este juicio con una esperanza, pero después de tantos testimonios y de ver lo que pasó ayer y antes de ayer, después de ver cómo los policías trataban de encubrirlos, se me vinieron un poco abajo, pero Dios es justo".

Condena

La Cámara del Crimen de los Tribunales de San Francisco decidió condenar este jueves a 4 años de prisión y seis meses a Diego Lencinas y cuatro años a Gerardo Stefani, por la brutal golpiza a Fernando Saire. Ambos seguirán libres hasta que quede firme la sentencia. La pena coincide con lo solicitado por la fiscal de Cámara anteriormente.