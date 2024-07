El caso del menor de 7 años que fue secuestrado de la vereda de su casa por un hombre de 44 años que intentó abusar sexualmente de él, en un hecho ocurrido el pasado 20 de junio en barrio Iturraspe, avanza en su investigación y se pudo conocer que el imputado, tiene tres causas previas por supuestos abusos, pero en las cuales terminó sobreseído por la Justicia por su “retraso cognitivo”.

La abogada querellante de la familia de la víctima, Ada Lucantis, confirmó a El Periódico que el pasado viernes la fiscalía Leonor Failla, vía Zoom, le tomó declaración indagatoria al acusado, identificado como Mauricio Cremasco, ya que se encuentra alojado en el establecimiento penitenciario Nº 9, la Unidad de Contención de Aprehendido (UCA) de Córdoba.

En esa instancia, Cremasco negó los hechos que se le acusan y se abstuvo de continuar declarando, a instancias de los consejos de su abogada, María de la Fe Moyano. Por este motivo, la fiscal Failla determinó que el individuo continúe detenido.

Causas previas y la salud del menor

“Estamos aguardando el levantamiento del secreto de sumario para tener acceso a las otras pruebas que no hemos podido ver-dijo Lucantis-. He podido tener acceso a una parcialidad de las pruebas que están dentro del expediente, por ejemplo, se informa que están los antecedentes de tres causas previas, en principio por situaciones similares, en las que se le dictaminó sobreseimiento, pero todavía no pude ver qué causas son, de qué años. Y básicamente se lo sobreseyó por su condición y por lo tanto esas causas no continuaron. Pero ante esta situación, esperamos que en esta oportunidad las cosas no sean así”.

Lucantis se refirió luego a la salud de la víctima que, según manifestó, ha experimentado “retrocesos” en su estado anímico y se encontraría “más retraído, tímido y callado”.

El hecho

Vale recordar que el hecho tuvo lugar el jueves 20 de junio por la tarde, cuando Cremasco tomó de sorpresa al niño y lo trasladó a una casa abandonada en el sector de barrio Iturraspe, donde habría intentado abusar sexualmente de él.

Sin embargo, tras forcejeos, el niño logró escaparse de su captor y correr hacia su domicilio. Momentos después, la Policía pudo dar con el individuo.

De esta manera, Cremasco está imputado por “privación ilegítima de la libertad, lesiones y abuso sexual en grado de tentativa”.