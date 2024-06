El caso del menor de 7 años que fue secuestrado de la vereda de su casa por un hombre de 44 años que intentó abusar de él, sin lograrlo, sacudió a la comunidad de San Francisco. A ocho días de este gravísimo episodio, ya con el presunto acusado detenido y en la cárcel, la abogada querellante de la familia de la víctima, Ada Lucantis, se refirió al caso y el estado actual del niño: " El daño provocado fue enorme, claro que infinitamente menor al que si este hombre hubiera logrado cometer los hechos que se había propuesto", aseguró a El Periódico la defensora.

"La verdad que fue sumamente sorpresivo este hecho por el modus operandi que utilizó este individuo. Este niño fue abordado por detrás, llevado a una casa abandonada, directamente secuestrado del lugar donde estaba jugando en la vereda de su casa el jueves 20 de junio, día feriado, a las 16:30. Por fortuna, él estuvo muy despierto y pudo escapar, pero se trató de un hecho muy grave", relató Lucantis.

Describiendo el ataque, la abogada continuó: "Él estaba jugando en la vereda de su casa y fue sorprendido por este hombre desde atrás. Lo llevó a una casa ubicada a cierta distancia, lo ingresó por la fuerza, lo golpeó y lo ahorcó. Estamos ante un hecho de violencia muy grave".

¿Casos similares?

Lucantis mencionó que el presunto agresor estaría relacionado a otros hechos de abusos a menores, por ello pidió: "Instamos a las personas o familias de menores que hayan sido víctimas de este sujeto a que radiquen las denuncias correspondientes. Hemos recibido comentarios de personas que presuntamente han sido víctimas y no han denunciado o sus denuncias no han prosperado. Aparentemente, no es el primer niño que sufre un caso así por parte de este individuo".

La abogada enfatizó la importancia de que las víctimas sean escuchadas y sus casos investigados, independientemente del tiempo transcurrido o las circunstancias de los hechos. "La idea es que la gente se anime y se atreva a denunciar porque es una obligación y un derecho de la víctima", afirmó.

Lucantis reconoció las dificultades que enfrentan las víctimas y sus familias para denunciar estos hechos, especialmente cuando hay creencias sobre la salud mental del agresor. "Una persona puede tener alguna disminución en sus facultades, pero eso no exime del reproche penal. Si se demuestra que comprendió la criminalidad del acto y pudo dirigir sus acciones, la imputabilidad y el reproche penal serán posibles", explicó.

Luego agregó: “El artículo 34 del Código Penal donde habla de quiénes no son punibles, se refiere a los que, al momento de cometer el hecho no pudieron comprender el acto, la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Pero a esta persona se le ha realizado una pericia y se comprobó que, al momento de este hecho, estaba plenamente capaz y que comprendió la criminalidad del acto y pudo dirigir sus acciones, la imputabilidad por lo tanto el reproche penal va a ser posible”.

Con respecto a los pasos a seguir por parte de la defensa, la abogada anunció que, a partir de la próxima semana, podrá instruirse con mayor profundidad en el caso, ya que se abrirá el secreto de sumario y revisará las pruebas disponibles, incluidas grabaciones de cámaras y posibles hechos anteriores.

Por último, Lucantis se refirió a la difícil recuperación que tendrá que atravesar la víctima: "El daño provocado fue enorme, pero infinitamente menor al que hubiera sufrido si este hombre hubiera logrado sus intenciones. No puedo dar detalles de lo que contó el menor y lo que se pudo demostrar hasta el momento, pero las acciones perpetradas fueron contundentes, y el menor siempre estuvo en riesgo en su integridad psicofísica y su vida".