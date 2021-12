Estafas financieras: denunciaron que les robaron sus datos y estafaron a sus nombres

"Estamos pasando por el peor momento de nuestras vidas". Así comienza el posteo en Facebook de descarga de una pareja de San Francisco que fue víctima, hace unas semanas, de estafadores. Con la excusa de otorgarles un préstamo con sólo presentar sus DNI, los delincuentes les robaron sus datos personales y crearon cuentas a sus nombres con las que comenzaron a estafar a otras personas a lo largo del país.

Según la cuenta que llevan, ya son más de 60 las personas que fueron estafadas con sus nombres. Hace unos días, incluso, fueron amenazados por una mujer que fue engañada por una persona que se hizo pasar por ellos.

Rocío Calvo (22), pareja de Lucas Pedernera (21), a quien le robaron sus datos, habló con El Periódico y explicó cómo se dieron las cosas.

Todo comenzó con una publicación que vieron en un grupo de compraventa, a través de Facebook, sobre la oferta de un préstamo: "En los primeros días de noviembre, nosotros estábamos necesitados de plata. Teníamos muchas cuentas por saldar y vimos de casualidad que una mujer publicó que daba préstamos con DNI, y le preguntamos. Lo que menos se nos pasó por la cabeza es el tema de la estafa".

Tras comunicarse su pareja con la mujer, al día siguiente recibieron la visita de dos hombres, que les tomaron fotos al DNI del hombre y les dieron una parte del presunto préstamo. "Vinieron en un auto negro, que quedó grabado en la cámara de seguridad de la vecina. Nosotros les pedimos diez mil pesos, pero lo único que nos dieron fueron 2 mil pesos. Al otro día ya no contestaban, o nos tenían a las vueltas con el tema del dinero que faltaba para completar el préstamo. Nos decían que ya iba a venir otro hombre a traernos el dinero", recordó Calvo.

A las pocas semanas tomaron conocimiento de que con el nombre de su pareja, Lucas Pedernera, los estafadores estaban engañando a otras personas.

"En los primeros días de diciembre nos llama una persona de Villa Carlos Paz diciéndonos lo que estaba ocurriendo, que abrieron cuentas del Banco Nación con el nombre de Lucas, no sé cómo hicieron. Hoy fuimos al banco y nos dijeron que se hace todo virtual, lo mismo con las transferencias a otras cuentas", detalló la mujer.

Según contó, por fortuna pudieron cerrar las cuentas, pero de todas maneras lamentan que ya sean, al menos hasta donde saben, más de 60 las personas estafadas a nombre del hombre. "Nosotros tenemos la información de a quienes les depositaron la plata, cuántas personas fueron estafadas, tenemos todo", aseguró Calvo, que comentó que pese a ello temen que sigan consumándose chantajes.

Según les explicaron, los depósitos de dinero de gente engañada se transfieren varias veces y de forma muy rápida: "Depositaban a las dos de la tarde y a las cinco el dinero ya no estaba más porque lo transferirían a otra cuenta. Fuimos a la Policía y lo bueno que hicieron fue tomarnos la denuncia por las dudas de que alguien venga, o la misma Policía de otro lugar, a preguntar qué pasa. Entonces nosotros tenemos la denuncia que prueba que también fuimos estafados. No nos dieron ninguna solución, solamente nos tomaron la denuncia".

Amenazas

No sólo vienen padeciendo el mal trago de saber que hay personas que están siendo estafadas a sus nombres, sino que hasta recibieron amenazas por ello.

Una mujer, que aseguró haber depositado 27 mil pesos por un encargo a una juguetería, que presuntamente estaba a nombre de Lucas, los llamó para amenazarlos: "Ayer me llamó una señora de Buenos Aires amenazándome por lo que estaba pasando. Yo le hablé de las mil maneras y no me entendió. Está en todos su derecho de enojarse. Pero me insultó y me amenazó con sacarme a mi hija. Me dijo que tenga cuidado, que nos metimos con la gente equivocada y un montón de cosas. Mientras ella me insultaba yo le iba a explicando que ya hicimos denuncia, que estaba todo bajo la ley, que nosotros no teníamos nada que ver, que los números que aparecían no eran nuestros, que somos de San Francisco, que no teníamos nada que ver, que somos víctimas igual que ellos, pero no hubo forma de que ella me entendiera".

La pareja aseguró que no se encuentra tranquila: "Hoy fuimos al banco y nos movimos para hacer todo, pero es un peligro para nosotros. Ya ayer recibimos esta amenaza".

"No podemos estar tranquilos. En la Policía no nos dieron ninguna solución. Lo bueno que hicieron fue tomarnos la denuncia y darnos el papel por si llegara a pasar algo, pero pueden haber más estafas", concluyó Calvo.

Más sofisticados

El fraude y el delito a través de engaños se perfeccionó en la pandemia. Con modalidades cada vez más sofisticadas, personas de todas las edades y formaciones caen engañados ante la tela de araña tejida por estafadores virtuales, a quienes entregan sus datos creyendo estar hablando con prestamistas, representantes bancarios o compradores de un producto, entre otros tantos ardides.

Por eso, lo fundamental a tener en cuenta es que nunca, jamás, hay que dar nombres de usuario, claves o contraseña por teléfono o en chats. Ni al banco ni a nadie.