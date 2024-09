A pocos días de los crímenes que sacudieron a la localidad de Josefina y toda la zona, el fiscal general de Rafaela, Carlos Vottero, aseguró que aunque todavía no se pudo identificar ni detener a los autores “la investigación avanza bien” y que han obtenido datos relevantes para esclarecer los hechos.

En diálogo con El Periódico, el funcionario judicial indicó que las investigaciones por los dos homicidios registrados con pocas horas de diferencia en el barrio Acapulco de esta localidad santafesina avanzan "bien desde el primer momento", pero subrayó la complejidad que rodea la investigación de los casos debido al contexto social de la zona.

Asimismo, explicó que la reunión a la que convocó el pasado lunes con autoridades municipales, judiciales y policiales fue para analizar un abordaje más integral de la problemática en la región.

“No se identificó a los autores y no hay detenciones. Es muy pronto todavía, pero los investigadores están trabajando como corresponde bajo las órdenes del fiscal de la comisión de homicidios”, señaló el funcionario judicial, refiriéndose al fiscal Martín Castellano, quien tiene a su cargo la investigación.

El fiscal regional evitó brindar mayores precisiones sobre el estado de las investigaciones ya que subrayó que "la reserva es fundamental", especialmente en las primeras etapas del proceso. “Se está avanzando bien, se está obteniendo información de relevancia, pero todavía han pasado pocas horas”, subrayó.

“La reserva de la investigación es fundamental, por eso no les puedo dar precisiones ni informar en este momento debido a que todavía no se procedió en relación a la individualización de los autores”, reiteró.

Vottero también se refirió a las complejidades de investigar delitos en una zona como Josefina, donde el miedo y la desconfianza muchas veces dificultan la obtención de testimonios. “Es un lugar muy complejo, si queremos tomar como evidencia un testimonio no es tan fácil que un testigo se anime a hablar”, explicó.

Esta situación no es nueva para la localidad, ya que el barrio Acapulco ha sido escenario de múltiples crímenes y episodios violentos en el pasado.

Las autopsias y asistencia a familias

Vottero explicó que las autopsias de las víctimas ya fueron realizadas, aunque aún no se cuenta con los informes preliminares ni definitivos. “Todavía no tenemos los informes. Primero se emite siempre un informe preliminar, todavía no lo tenemos, y luego el informe definitivo de parte de los forenses”, indicó.

El fiscal general también dijo que se está brindando asistencia a los familiares de las víctimas, quienes reciben contención psicológica por parte de la Fiscalía Regional. “Nos estamos ocupando, le estamos brindando la debida atención con atención psicológica a los familiares”, aseguró Vottero.

Conexiones entre los homicidios

Consultado sobre la posibilidad de que los dos homicidios estén relacionados, algo que inicialmente fue descartado por investigadores policiales y la presidenta comunal de Josefina, Jorgelina Sicardi, fue cauto y no lo negó. “No podemos afirmar que no haya relación. Sí puedo decir que es una posibilidad de que no estén relacionados, pero en este momento no estamos en condiciones de afirmarlo”, sostuvo.

Vottero manifestó su confianza en el trabajo que se está realizando y en la posibilidad de esclarecer los hechos: "Desde 2014 tenemos un altísimo porcentaje de homicidios resueltos, y normalmente se llega a la verdad. Pero es crucial trabajar con diligencia y sin apuros, porque lo importante es obtener evidencia sólida".

Abordaje más integral

Vottero convocó a una reunión urgente en la Fiscalía Regional de Rafaela el lunes siguiente a los hechos. En el encuentro participaron autoridades locales y provinciales, con el objetivo de coordinar una respuesta más amplia ante la situación de violencia en la zona.

El fiscal regional explicó que la gravedad de los hechos, con dos homicidios cometidos en un lapso de siete horas y a pocas cuadras de distancia, ameritaba una intervención inmediata y más integral, que trascienda lo puramente penal. “La situación ameritaba que comencemos a darle un tratamiento un poco más integral, no solo desde la investigación penal nuestra”, señaló el fiscal.

El funcionario judicial subrayó la importancia de que las decisiones que se tomen no solo queden en discusiones, sino que lleguen efectivamente a las calles y a la comunidad. “Me parece que las decisiones tienen que trasladarse a la calle, a los vecinos, para que vean una respuesta real”, enfatizó Vottero.

Aunque el Ministerio Público de la Acusación (MPA) está a cargo de la investigación penal de los hechos, no de la prevención, Vottero dejó en claro que la solución al problema de la violencia en la región no puede limitarse únicamente a resolver estos casos puntuales. “Hay que buscar otras soluciones”, afirmó, y añadió que la problemática en la zona de Josefina y Frontera es histórica y requiere un abordaje más amplio.

Un problema de larga data

El fiscal señaló que, aunque las autoridades locales mencionaron que en los últimos tiempos había una "meseta" en cuanto a hechos de violencia con armas, lo ocurrido el fin de semana desnudó una “falsa realidad”. Según Vottero, pese a la aparente calma, los delitos violentos siguen latentes. “Es una falsa realidad, porque de golpe pasa lo que pasó", reflexionó.

Vottero insistió en que la violencia en la zona no puede abordarse solo desde la investigación penal, sino que se necesita un enfoque más integral que incluya presencia policial en el territorio y, a largo plazo, soluciones sociales e institucionales. “Esto tiene que ver también con la presencia policial primero en el territorio y después con cuestiones que ya más de algún abordaje social, institucional, que tenga que ver con la salud, con la educación”, explicó.

El fiscal subrayó la importancia de implementar políticas que apunten a los jóvenes, para evitar que se vean empujados al delito desde temprana edad. “Hay que empezar con ese tipo de abordajes para que los chicos no estén desde muy temprana edad abocados al delito. La ausencia en los establecimientos educativos cada vez es mayor”, advirtió.

"Poner más policías durante un mes no va a resolver el problema. Hay que abordar esto desde otro lugar, con un enfoque más amplio", concluyó.