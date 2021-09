A casi un mes de la denuncia por abuso sexual en su contra, Leandro "Leo" Sacco (23) permanece prófugo de la Justicia de San Francisco. El pasado fin de semana -tratando de dar con su paradero- se realizaron varios allanamientos en una vivienda, en un templo y en la localidad de Sacanta, pero al joven no lo encuentran y se sigue escapando.

En ese sentido, el fiscal de Delitos Complejos de San Francisco, Bernardo Alberione, destacó en diálogo con El Periódico Radio 97.1 que la búsqueda continúa y remarcó que las personas que ayuden o hayan ayudado a Sacco a mantenerse prófugo tendrán su responsabilidad penal.

"Seguimos trabajado en la investigación de la causa por un lado y por otro tratando de dar con el paradero de la persona imputada. La Fiscalía empleará los medios que sean necesario para logar el objetivo que es nada más y nada menos que estar a derecho", comentó Alberione, quien apuntó además que se debe invertir una gran cantidad de recursos humanos y materiales para buscar al joven; y que no podría mantenerse prófugo sin dinero y una cadena de personas que lo encubren.

Y advirtió: "Estar prófugo es una situación muy delicada porque involucra a todos lo que participen en este estado como participes de un hecho delictual, como autores. No solo se lo busca sino que cuando se logre desentrañar la cadena de personas que participaron, todas tendrán su responsabilidad penal de acuerdo al grado participación que ha tomado. Esto va a acrecentado el tamaño".

El pasado fin de semana la Justicia ordenó varios allanamientos, todos con resultado negativo. Uno de ellos fue en la vivienda del joven imputado, que es la vivienda familiar que compartía con sus padres. Por esto, su familia se mostró molesta y aseguró que en el allanamiento les provocaron destrozos en la vivienda.

Prófugo tanto tiempo: poco frecuente

Por otro lado, Alberione indicó que esta situación no es normal. "Es una situación muy poco usual estar prófugo, normalmente la gente se presenta a dar la explicación sobre el hecho que se le atribuye, es la normalidad de las causas, al menos en todas las que he intervenido. Pueden estar uno, dos, tres, cinco días prófugos; pero luego se presentan con su abogado y ejercen el derecho de defensa, cosa que no ha ocurrido en este caso", explicó.

Consultado sobre un presunto pedido de apartamiento esgrimido por el abogado defensor de Sacco y las garantías que reclama du defensa y su familia, el fiscal afirmó: "No tuve ningún pedido de apartamiento y están todas las garantías que el debido proceso me impone. Están dadas en esta causa y en todas las que he intervenido en los últimos años".

En la misma línea, el fiscal volvió a rechazar las acusaciones de "falta de garantías" y subrayó que hay una denunciante y presunta víctima que demanda justicia. "No nos olvidemos que hay una víctima que ha hecho una denuncia por la cual interviene la Fiscalía y a la cual el Estado debe darle una respuesta y esa respuesta no se debe dar hasta que no garanticemos el otro extremo, que es la defensa del imputado. Únicamente se puede ejercer de manera personal con su letrado, que ha tenido participación en los actos del expediente y no se le ha negado ninguno de los derechos que por debido proceso le corresponden, no sé de qué estamos hablando".

"Uno desea que se presente y ejerza su derecho a defensa; y discuta donde debe discutirse que es dentro del proceso", afirmó Alberione.

Con respecto al proceso, Alberione afirmó que se sigue trabajando más allá de que el joven se presente o no ante la Justicia. "La única diferencia que hay es que se tendría acceso a las pruebas que tiene la Fiscalía, de momento hasta que no se presente, las pruebas de la fiscalía se han reservado únicamente para el Ministerio Público Fiscal", concluyó.

La denuncia

Según la denuncia, la adolescente habría estado en un local nocturno junto a amigos y al joven ahora acusado, a quien conocía, con el cual se retiró del lugar. Se investiga si posteriormente ambos se subieron al auto del hombre para ir a dar una vuelta, compraron una cerveza a la que –se presume en la investigación- el denunciado le agregó una pastilla (sedante o ansiolítico) para luego cometer el abuso ante la indefensión de la mujer.

Tras el hecho, el supuesto abusador dejó a la joven en la zona céntrica y con el paso de las horas, al enterarse de la denuncia en su contra, se fugó. Días después Alberione ordenó su detención y la consiguiente búsqueda de paradero al declararlo prófugo.