“Nadie puede estar prófugo toda la vida, en algún momento se va a presentar”, confió a El Periódico una fuente judicial respecto a Leandro “Leo” Sacco, prófugo de la Justicia desde hace más de dos semanas e imputado por abuso sexual en perjuicio de una adolescente de 17 años.

Según pudo conocer este medio, la causa avanza con testimoniales que irían en relación a lo denunciado y confirmado días después por parte de la presunta víctima. Mientras tanto, la defensa del joven de 23 años va armando la estrategia tras recurrir a la Fiscalía General y al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba para lograr el apartamiento del fiscal Bernardo Alberione de la causa, considerando que no ofrece garantías para que Sacco se entregue.

Las fuentes vinculadas al caso sostienen que las garantías que otorga la ley existen y ponen como ejemplo que el defensor del acusado, Mario Ruiz, fue notificado sobre las testimoniales para que pueda participar, incluso cuando declaró la víctima por medio de Cámara Gesell.

A Sacco consideran desde el entorno de la fiscalía que se lo buscó en todos los lugares donde se pensaba que podía estar y que si no aparece, la investigación continúa igual con fuerza. De todos modos sostienen que se presentará finalmente al considerar que nadie puede estar prófugo toda la vida.

Línea de investigación

Cabe aclarar que el hecho de que Sacco no se presente implica que no pueda dar su versión de cómo fueron los hechos, por lo que la línea de investigación sigue siendo una: la denuncia de la menor de edad. En este marco, otra fuente judicial consultada sostiene que la indagatoria es un medio de defensa y no de acusación.

Sin tener aún la declaración del imputado Leandro Sacco, la Fiscalía comenzó a recoger los testimonios de distintos testigos, cuatro de ellos aportados por su defensa, los cuales seguían esta semana.

Con estos testimonios la investigación podría reunir pruebas y comenzar a reconstruir lo que sucedió. En sintonía con lo sostenido por Víctor Sacco (padre del imputado), el defensor Ruiz consideró que con estos testigos que aporta "se van a aclarar muchas cosas", aunque se excusó de dar más detalles al respecto.

De entregarse en los próximos días, como dio a entender su padre que hará, el fiscal Alberione ya contará con más declaraciones para sopesar y evaluar su situación. A falta de conocer su versión de los hechos no se puede descartar aún que pueda haber un giro en la causa, aunque todo hace suponer que, por la gravedad de la denuncia y el proceder de la Justicia en casos similares, el joven Sacco quedará detenido.

La denuncia

Según pudo saber El Periódico de fuentes de la causa, según la denuncia la adolescente habría estado en un local nocturno junto a amigos y al joven ahora acusado, a quien conocía, con el cual se retiró del lugar. Se investiga si posteriormente ambos se subieron al auto del hombre para ir a dar una vuelta, compraron una cerveza a la que –se presume en la investigación- el denunciado le agregó una pastilla (sedante o ansiolítico) para luego cometer el abuso ante la indefensión de la mujer.

Tras el hecho, el supuesto abusador dejó a la joven en inmediaciones al Superdomo, en la zona céntrica.