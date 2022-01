Decenas de allanamientos, múltiples fuerzas de seguridad con cientos de efectivos a disposición para cada procedimiento, más de tres meses de búsqueda, la tarea minuciosa de investigadores experimentados, alerta roja de Interpol con la búsqueda internacional, y miles y miles de pesos en recursos materiales y humanos; así y todo el joven Leandro Sacco (24) cumplió este viernes pasado cinco meses prófugo de la Justicia.

El gran enigma para los investigadores de la Fiscalía de Delitos Complejos sigue sin resolverse, dónde está Leo Sacco, el joven acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 17 años. Concretamente la joven lo acusó de haberla drogado y violado tras salir de un bar el pasado 14 de agosto.

Aunque, a decir verdad, en las últimas semanas poco fue lo que se conoció en torno a la búsqueda del joven por parte de los pesquisas.

Pese a todas las advertencias de la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Bernardo Alberione, el joven logró burlar todos los procedimientos de los investigadores y se mantiene prófugo de la Justicia hasta el día de hoy.

Las 10 claves del caso que mantiene en vilo a los investigadores

La denuncia

El 14 de agosto del año pasado la adolescente denunciante habría estado en un local previamente junto a amigos y al joven Leandro Sacco, de 24 años, a quien conocía, con el cual se retiró del lugar.

Fuentes tribunalicias aportaron que ambos se subieron al auto del hombre para ir a dar una vuelta, compraron una cerveza a la que –se presume en la investigación- el denunciado le agregó una pastilla (sedante o ansiolítico) para luego cometer el abuso ante la indefensión de la mujer.

Tras el hecho, el supuesto abusador dejó a la joven en inmediaciones al Superdomo, en la zona céntrica. Aun shockeada, ésta realizó la denuncia policial.

Al lunes siguiente por la mañana, en tanto, la Justicia declaró al presunto abusador como prófugo ya que no pudieron dar con su persona en un allanamiento en su vivienda.

La presunta víctima

La adolescente de 17 años que denunció al joven Leandro Sacco (24) por presunto abuso sexual luego de haberla drogado. La denuncia es muy grave y según fuentes judiciales, la acusación fue ratificada mediante Cámara Gesell dos meses atrás.

Además se llevaron a cabo pericias psicológicas y psiquiátricas a la adolescente.

La joven mantiene perfil bajo en los medios y redes sociales. Tal es así que desde que comenzó la investigación decidió no hablar con los medios y tampoco hacer publicaciones al respecto a través de las redes sociales.

Los testigos

En el marco de la investigación, la Fiscalía de Delitos Complejos tomó declaración a varios testigos del caso para poder determinar la veracidad de la grave denuncia que pesa sobre el joven Sacco.

Varios de ellos fueron amigos de los dos jóvenes involucrados, como así también familiares y allegados.

Estos testimonios son claves para avanzar con la investigación de una casa que todavía le resta una declaración clave, la del acusado, quien tiene derecho a defenderse, pero se mantiene prófugo de la justicia.

Múltiples allanamientos

Unos 50 domicilios fueron allanados en el marco de la investigación llevada adelante por la fiscalía a cargo del Dr. Bernardo Alberione.

“Estamos disponiendo de la estructura para atrapar a un peligroso narcotraficante”, enfatizó meses atrás una fuente judicial luego de varios allanamientos en vano realizados en nuestra ciudad y la localidad de Sacanta para la búsqueda de Sacco.

Algunos de los procedimientos fueron en San Francisco, otros en localidades de la región, con el fin de dar con el paradero del joven, pero muchos otros se dieron en las últimas semanas con el fin de encontrar elementos de prueba sobre quienes encubren al acusado.

Encubrimiento

En octubre, la Fiscalía de Delitos Complejos de San Francisco encabezó masivos allanamientos en más de 8 domicilios de la ciudad, en búsqueda de material probatorio que permitan determinar dónde se encuentra Leandro Sacco.

El joven está prófugo y pese a los múltiples procedimientos ordenandos por la fiscalía, hasta el momento no lograron dar con él.

En los allanamientos participó personal de la División de Investigaciones junto a efectivos del área de Ciberdelitos, y secuestraron más de 20 celulares, computadoras, chips y tarjetas de memoria.

Con estos elementos tecnológicos, los pesquisas intentan determinar los movimientos del joven Sacco, a través de los contactos de cercanía. Pero además pretenden esclarecer quienes son las personas que estuvieron colaborando para que el acusado continúe su escapatoria durante todo este tiempo.

Captura internacional

También Interpol aceptó el pedido de captura internacional de Leandro Sacco (24) solicitado por la Fiscalía de Delitos Complejos de San Francisco..

A mediados de septiembre, la fiscalía había realizado la solicitud a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la mayor organización de policía internacional, con 194 países miembros, por lo cual es una de las organizaciones internacionales más grandes del mundo, superando en uno, la cifra de países unidos a las Naciones Unidas.

"Interpol confirmó en las últimas horas que ingresó el pedido de captura internacional con código rojos de Leandro Sacco", indicó el fiscal Bernardo Alberione.

Además sostuvo que siguen trabajando para dar con el joven y esclarecer el caso que demandó una enorme tarea de búsqueda.

La defensa del padre

Al comienzo de la investigación, el padre de Leandro Sacco habló en El Periódico e indicó que observa “cosas raras” en la causa y afirmó que su hijo es inocente: “Confío en la inocencia de mi hijo, me lo dijo él, me lo dijeron sus amigos. Si vos violás a una persona no la dejás en el mismo lugar de donde la llevaste. Yo sé la versión de quienes estuvieron ese día con ellos”, manifestó Víctor Sacco.

El padre del apuntado por la Justicia como autor del presunto abuso sugirió que pudo haber existido una relación entre su hijo y la menor que realizó la denuncia: “El no sale con ella de donde estaban, sino que se va y ella le abre la puerta y se mete dentro del auto. Hay cámaras que registraron esto. Después se dice que dieron una vuelta y que la drogó con algo cuando tomaron una cerveza. Creo que pueden haber tomado una cerveza como una coca. Veo muchas cosas raras en medio de la denuncia, mi hijo jamás haría algo así”, dijo en su defensa.

La detención del padre

El 25 de agosto, el personal policial del grupo ETER aprehendió a Víctor Sacco, padre del joven que está acusado de drogar y abusar de una adolescente diez días atrás.

El hombre habría emitido amenazas de muerte contra el fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, en uno de los allanamientos realizados en el marco de la investigación, por lo que ahora es investigado.

La detención se dio por orden de la Fiscalía de San Francisco, a cargo de la fiscal Leonor Faila, quien investiga de oficio la causa de presuntas amenazas hacia el fiscal.

"Lo detuvieron en la calle cuando iba camino a su templo", confirmó el abogado defensor Mario Ruiz, quien días atrás expresó que el joven Leonardo Sacco, imputado por abuso sexual contra una adolescente no se entregará porque "no hay garantías".

El fiscal Bernardo Alberione

El fiscal de Delitos Complejos es quien está a cargo de la investigación y remarcó desde un primer momento que si bien hay muchos casos de abuso, no tienen en su experiencia uno de estas características.

"Es un hecho de características extrañas, no puedo dar precisiones, pero no es algo habitual recibir este tipo de denuncia con este modalidad", dijo el fiscal.

Consultado sobre los antecedentes de casos en la ciudad en que una víctima denuncia haber sido drogada antes de ser abusada, respondió: "No tengo registro de esta modalidad. Todas las modalidades de abuso son aprovechando circunstancias, pero en este caso si se conocían es una maniobra artera".

Y advirtió: "Estar prófugo es una situación muy delicada porque involucra a todos lo que participen en este estado como participes de un hecho delictual, como autores. No solo se lo busca sino que cuando se logre desentrañar la cadena de personas que participaron, todas tendrán su responsabilidad penal de acuerdo al grado participación que ha tomado. Esto va a acrecentado el tamaño".

Intento de recusar al fiscal

A poco de cumplirse un meses de la grave denuncia por abuso sexual en su contra, desde el entorno del joven pidieron el apartamiento del fiscal Bernardo Alberione del caso.

La estrategia de su defensa fue recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia para pedir que Alberione sea apartado de la investigación ya que cuestionan su trabajo en el caso, algo que en la práctica no parece nada sencillo de lograr. Sin embargo, los vocales de la Cámara Criminal y Correccional de San Francisco, Claudio Requena, Alejandro Acuña y Guillermo Rabino, decidieron por unanimidad no hacer lugar al recurso de queja presentado por el abogado Mario Ruíz.

En la misma línea se coloca su familia, quienes consideró que hay "saña" y "persecución" de parte del fiscal, y aseguran que no es "imparcial". Incluso extienden esa supuesta persecución hacia miembros de la iglesia evangélica en la que es pastor el padre del imputado, Víctor Sacco.