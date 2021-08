El padre de Leonardo Sacco (23), el joven que la Justicia busca como presunto responsable de drogar y abusar sexualmente de una joven de 17 años, indicó que observa “cosas raras” en la causa y afirmó en diálogo con El Periódico que su hijo es inocente: “Confío en la inocencia de mi hijo, me lo dijo él, me lo dijeron sus amigos. Si vos violás a una persona no la dejás en el mismo lugar de donde la llevaste. Yo sé la versión de quienes estuvieron ese día con ellos”, manifestó Víctor Sacco.

El padre del apuntado por la Justicia como autor del presunto abuso sugirió que pudo haber existido una relación entre su hijo y la menor que realizó la denuncia: “El no sale con ella de donde estaban, sino que se va y ella le abre la puerta y se mete dentro del auto. Hay cámaras que registraron esto. Después se dice que dieron una vuelta y que la drogó con algo cuando tomaron una cerveza. Creo que pueden haber tomado una cerveza como una coca. Veo muchas cosas raras en medio de la denuncia, mi hijo jamás haría algo así”, dijo en su defensa.

Sacco reiteró que confía plenamente en la inocencia de Leonardo y pidió a la denunciante que "diga la verdad". Aseguró que no pretenden "tapar nada" y cuestionó la difusión de la imagen del joven prófugo, ya que, insistió, en pocos días se van a presentar pruebas para demostrar la inocencia de su hijo.

Víctor Sacco reconoció que esa noche, tras lo ocurrido, su hijo, asustado, les contó que la Policía lo buscaba a causa de una violación que no había cometido y explicó que luego se escapó de la casa: “Él se fue asustado porque lo llamaban sus amigos y le decían que si quedaba preso no salía más”.

Por qué no se entrega

Cabe recordar que el fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, libró en la tarde del miércoles la orden de captura para Leonardo Sacco, quien se encuentra prófugo de la Justicia.

Al ser consultado el padre del presunto victimario sobre por qué sigue prófugo si es inocente, Sacco señaló: “No se presenta porque hay miedo de que aparezcan cosas que hoy no está estén en la causa. Tenemos ruidos, se habla de que la chica no fue revisada enseguida, hay muchos ruidos y eso es malicioso, no es serio”.

El hombre reconoció que es una pregunta lógica por qué no se entrega, pero insistió en que no hay garantías. De todos modos, aclaró que sí se presentará junto a su abogado defensor una vez que la menor declare en cámara Gesell: “Yo lo que pido es que se diga la verdad, que la chica cuente la verdad porque no pueden venir varias personas a la vez a contarme otra cosa, quienes estaban ese día allí con ellos. No queremos tapar nada, queremos que se diga la verdad, que la chica se arrepienta porque pienso que ella no lo quiso denunciar”, pidió y abonó la teoría de que la menor pudo haber sido influenciada por alguien.

Luego, Sacco se refirió a la investigación: “Creo que la Justicia…ellos juraron, no pueden hacer lo que tienen ganas. Pero creo que se equivocaron. No lo digo yo, lo dice la ley. La causa cuando hay un menor no puede salir a la luz, mi hijo no está condenado, hay un secreto de sumario y no puede haber un escrache. Parece que mi hijo es un narco, un terrorista. El fiscal se equivocó y como sabe que lo hizo tiene que reparar esta situación. Pedimos que sea imparcial”.

Sobre el final de la charla, Sacco dijo que contiene las pruebas de que su hijo es inocente y pidió a la Justicia y también a los medios de comunicación que investiguen con “más profundidad” respecto a la credibilidad de la denuncia y otras situaciones que se vinculan con la misma: “Socialmente nos mataron, quién nos quita este daño si se demuestra la inocencia”, se preguntó.