Las cuatro mujeres apuntadas como las presuntas agresoras de Silvana Gorocito (30), hace ocho días atrás, pasaron el fin de semana detenidas y seguirán, por el momento, en esa condición, al menos hasta que declaren y se conozca también la gravedad de las lesiones de la mujer que fue brutalmente golpeada.

Las aprehendidas están imputadas como presuntas autoras de "robo calificado", situación que podría complicarse en caso que se demuestre la gravedad de las lesiones sufridas por Gorocito. Las mujeres fueron identificadas por sus iniciales como Y.E.G. (25), L.C.A. (23), L.R. (21) y V.S.G. (25); el viernes fueron trasladadas a la Unidad de Contención de Aprehendidos de Córdoba (UCA), donde realizan una cuarentena previo a ser derivadas a un establecimiento penitenciario para mujeres que podría ser Villa María.

“Pensé que me moría, me pegaron a matar”, aseguraba Gorocito el pasado viernes en una entrevista concedida a El Periódico, subrayando que no quiere que el hecho quede impune.

Gorocito agregó que toda la agresión quedó registrada por un video de cámaras de seguridad, el cual ya se encuentra en manos de la Justicia. Según dijo, alguna de las agresoras contaría con antecedentes de un hecho similar y explicó que todo se inició por un encontronazo y pelea dentro de un local nocturno (Ninna Club).

Situación

Dos de las presuntas agresoras fueron capturadas en la mañana del último viernes en allanamientos realizados por la Policía, mientras que las otras dos fueron detenidas cuando se presentaron posteriormente en Tribunales con sus abogados.

Los allanamientos fueron realizados por agentes de la Policía tras averiguaciones de la División Investigaciones, en los que intervino el grupo táctico Eter en viviendas de barrio Catedral, La Milka y La Florida.

Ahora, quedaron imputadas por "robo calificado". La causa está en manos del fiscal Oscar Gieco, quien se encuentra subrogando a la fiscal Leonor Failla.

Según pudo confirmar El Periódico, una de ellas tiene antecedentes por lesiones provocadas a otra mujer.

Por otra parte, Gorocito era sometida este lunes a diversos estudios médicos para constatar la gravedad de las lesiones sufridas, sobre todo en uno de sus ojos.

Una vez que la fiscalía cuente con los informes pertinentes y el análisis de las cámaras de seguridad del interior del boliche donde se encontraban y empezó el problema, las cuatro imputadas serán indagadas. Se estima que recién entre finales de esta semana o inicios de la próxima.

El ataque

Gorocito contó a este medio su versión de los hechos, que comenzaron dentro del local nocturno Ninna y continuaron después frente en la vía pública frente a un edificio en la zona céntrica de la ciudad.

Contó que el ataque se produjo por “un roce” y luego de que ella se llevara por equivocación una cartera que no le pertenecía y quería devolver.

Sin embargo, fue emboscada por las cuatro mujeres, que según la denunciante le pegaron "a matar” frente a un edificio de calle España al 65 y tras dejarla tirada le robaron el celular para huir del lugar.