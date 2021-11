Una mujer de San Francisco denunció haber sido brutalmente golpeada por un grupo de otras cuatro mujeres el pasado sábado a la salida de un boliche céntrico, lo que le provocó graves lesiones en su nariz, en un ojo, cortes en la cabeza y contusiones en todo el cuerpo; además que le robaron su celular. “Pensé que me moría, me pegaron a matar”, aseguró Silvina Gorocito (30), quien subrayó que no quiere que el hecho quede impune.

La Policía ya se encuentra investigando los hechos y podría haber novedades en las próximas horas.

Gorocito dialogó con El Periódico y contó su versión de los hechos y agregó que toda la agresión quedó registrada por un video de cámaras de seguridad, el cual ya se encuentra en manos de la Justicia. Según dijo, las agresoras ya cuentan con antecedentes de un hecho similar y explicó que todo se inició por un encontronazo y pelea dentro de un local nocturno (Ninna Club).

“Salí al boliche a disfrutar la noche. Estaba bailando y en un momento por un simple roce en el cuerpo con una chica me buscan problemas, me agarran de los pelos, me tiran al piso y me empiezan a pegar. El personal de seguridad retira a estas personas, yo no las conozco a esas chicas agresoras”, comenzó.

Gorocito relató que en ese momento abandonó el lugar y personal de seguridad del boliche le colgó al retirarla una cartera que no era de ella, y que entre los nervios y el shock por la pelea no lo advirtió hasta un rato después cuando ya se encontraba en un remis. “Me retiro y me llevo puesta una cartera que no es mía, no sé cómo. Después, el personal de seguridad declaró que me la había colgado. Yo me doy cuenta cuando estoy arriba del remis que tengo algo que no es mío. Entre los nervios y el shock no me doy cuenta”, explicó.

Según el relato de la mujer, junto a un amigo se dirigió a un edificio de calle España, entre Iturraspe y bulevar 25 de Mayo, donde se quedaron sentados en las escaleras del lugar, comentando lo que hasta ahí había sido una simple mala noche. Aseguró que revisó la cartera ajena que tenía y constató que tenía llaves, un teléfono y distintas pertenencias, por lo que, recalcó, su intención fue esperar un llamado de la dueña para coordinar su devolución.

“Se acerca la Policía en motos, me preguntan por la cartera y les comento que la quiero devolver. Llega la dueña de la cartera, me pega una cachetada y se retira. Nos quedamos con mi amigo fumando un cigarrillo, hablando de la mala noche que teníamos”, contó Gorocito.

Salvaje agresión

Pero, siempre según su denuncia, lo peor estaba por llegar. “Ellas vuelven al lugar, y esto es premeditado porque tuvieron tiempo de pensarlo, y ahí entre cuatro personas me golpean y se roban mi celular. De todo esto hay filmaciones, están las cámaras de seguridad del edificio”, contó.

Aún impactada por toda la situación, la denunciante no dudó en asegurar que los golpes que recibió fueron como para matarla y en ese momento pensó que moría. “Yo estoy viva porque tuve un Dios aparte, porque en el video se ve que a mí me pegan a matar. Es impresionante verlo. Yo pensé que me moría, en ese momento pensé que me moría. Más que todo por un golpe en la cabeza”, dijo.

Además, indicó que pudo averiguar que algunas de las agresoras (todas mayores de edad) ya cuentan con antecedentes por un hecho similar y que casi le hacen perder el ojo a otra mujer que golpearon tiempo atrás. “No quiero que esto quede impune, que quede en la nada. Que no quede en una simple pintada de dedos”, destacó.

También mostró las graves consecuencias de los golpes que recibió: fractura de tabique, tres puntos en la cabeza y moretones por todo el cuerpo. “Al otro día me descompensé, perdí el conocimiento y estuve internada, me hicieron tomografías. Tengo que ir al oculista a ver cómo está el ojo y de qué manera queda. Tengo que hacerme una cirugía estética en el tabique”, dijo angustiada.

“Tengo un daño psicológico terrible, tengo miedo de estar sola en la calle, tengo miedo de estas personas. Tengo mucho miedo, trato de estar siempre acompañada. Realmente la estoy pasando muy mal”, agregó.

“Ya ha pasado esto con otra chica, que casi le hacen perder el ojo. Por eso mismo quiero que no quede en la nada. Ayer se lo hicieron a una chica, hoy me lo hacen a mí y el día de mañana lo van a seguir haciendo”, expuso.

Finalmente, se mostró agradecida y conforme por el trabajo de la Policía y de la Fiscalía. “En Tribunales me atendieron muy bien, me sentí muy contenida. Ya hubo personas declarando, se está moviendo bastante”, manifestó.