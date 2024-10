Graciela, una vecina de barrio Catedral, fue otra de las víctimas que el último fin de semana padecieron robos domiciliarios en sus viviendas y se mostró preocupada por la inseguridad en el sector.

Vale recordar que, en otro hecho ocurrido en barrio Catedral el domingo, delincuentes habían ingresado y violentaron una caja fuerte para llevarse una importante cantidad de dinero y joyas.

En el caso de Graciela, su caso ocurrió en López y Planes al 2200 entre las 21:30 del sábado y las 4 del domingo. "Me robaron el fin de semana y todavía no tengo noticias", contó indignada la mujer a El Periódico.

Aparentemente, los delincuentes aprovecharon que no había inquilinos en el domicilio para forzaron la reja de la ventana de un dormitorio para ingresar: "Está toda enrejada mi casa, intentaron entrar por la ventanita del baño, como no pudieron, me rompieron la reja y entraron", sostuvo.

Graciela detalló que los ladrones no solo se llevaron objetos de valor como joyas y dinero, sino que también vaciaron su hogar de artículos personales. "Me robaron la pava eléctrica, el secador de pelos, planchitas, champú, jabón, bombachas, medias, remeras, lo que te imagines", contó con indignación. Además, los daños materiales fueron considerables: "Me dejaron destrozos por toda la casa, me la dieron vuelta".

Para su mayor indignación, la mujer relató lo que encontró en el patio de su hogar: "Hasta defecaron en el patio", y añadió que los ladrones incluso golpearon a su perrita, quien intentó defender la casa ladrando. "Fue un daño terrible", afirmó.

La mujer aseguró que espera novedades del caso. "Hubo varios casos en el barrio, hay vecinos a los que les entraron a robar. Yo tengo miedo y una impotencia terrible", cerró.

Personal de la División Investigaciones y de Científica recolectaron elementos y evidencias para dar con los posibles autores.