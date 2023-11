A un año del choque de un camión a la cabina del peaje de Devoto: "El miedo no se quita"

Ocho personas se encontraban trabajando, dos de ellas dentro de las cabinas de peaje, cuando un camión agitó la tranquila madrugada del 30 de noviembre de 2022. Un grave accidente sería el título principal de los portales de noticias de la región, protagonizado por un camión que impactó de lleno en el lugar, ubicado en la ruta nacional 19, en cercanías a Devoto.

Milena Sileone, una de las trabajadoras del peaje que se encuentra entre San Francisco y Devoto, realizó un posteo en sus redes sociales a un año del choque de un camión contra la cabina en donde ella se encontraba trabajando ese día: “Fuimos unas afortunadas", escribió.

En el posteo, además, señaló: “No todos tienen la posibilidad de que la vida les regale una segunda oportunidad. Nosotras fuimos privilegiadas. Después de ese accidente honramos la vida, la vemos como un regalo y la aprovechamos cada minuto (a nuestra manera, no todos deseamos ni somos felices con las mismas cosas). Aprendimos a alejarnos de la gente que no suma, a no quedarnos en lugares que no somos bienvenidas. Aunque no podemos agradarle a todo mundo, por el simple hecho de que si somos genuinas las personas te pueden amar u odiar por la misma razón".

"Gracias a ese accidente tuvimos que aprender a vencer miedos que, creímos, jamás íbamos a poder. Volvimos a hacernos amigas de nuestro lugar de trabajo, a estar en ese mismo lugar en el que casi perdimos la vida, y aunque tuvimos episodios de pánico y ansiedad pudimos lograrlo y salir adelante gracias al apoyo de muchas personas que se preocuparon y acompañaron en ese proceso. Gracias a cada una de todas las personas que nos acompañaron y todavía lo hacen. Hoy estamos cumpliendo un año de nuestra segunda vida. Por esta razón vale la pena recordarlo”, agrega el texto.

En diálogo con El Periódico, Sileone relató lo ocurrido ese día y recordó que se encontraban a una hora de finalizar el turno, algunos minutos antes de las 5, cuando oyeron una estampida. “Yo estaba de espaldas, no sabía qué era, hasta que escuché los gritos de mi compañera de atrás que me decía que saliera. En esa fracción de segundos empezamos a escuchar como se rompía todo y cosas pegándonos en el cuerpo”, contó.

También añadió: “Cuando frenó el camión la cabina ya estaba destrozada. Lo único que nos quedó fue salir de cabeza por la ventana. En ese momento no entendíamos nada, solo veíamos correr a nuestros compañeros, que fueron un gran apoyo en ese momento. De ahí nos llevaron al hospital de Devoto ya que teníamos dolores en el cuerpo, pero gracias a Dios ningún daño grave”.

Pese a que no sufrieron ningún daño físico, sí les costó recuperarse psicológicamente de lo acontecido. Sileone explicó: “Fue muy dura y larga la recuperación psicológica. Con ayuda de psicólogos y gente de nuestro entorno pudimos de a poco ir saliendo adelante”.

“La vuelta no fue nada fácil, costó y cuesta mucho todavía estar en la cabina y ver cuando vienen los camiones. La sensación fea y el miedo no se quitan, aprendimos de a poco a convivir con eso. Había que volver y tuvimos que trabajar mucho para eso”, agregó.

Cabe recordar que tras lo ocurrido, la Justicia de San Francisco decidió la imputación del conductor del camión, de 45 años en ese entonces y quien resultó ileso, por lesiones culposas. La causa recayó en la fiscalía del 4º turno.