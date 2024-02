Trabajadores municipales nucleados en el SUOEM siguen de asamblea permanente en reclamo de un aumento salarial.

Victor Lescano, titular del gremio, explicó que aun no pudieron cerrar el aumento de diciembre.

El gremialista consideró que la propuesta ofrecida no es suficiente teniendo en cuenta la inflación, que fue del 25,5% en el último mes del año.

“En realidad es del 23% porque había dos puntos a favor de ellos. Lo que no queremos es perder el índice inflacionario. Estamos en esta discusión. Vemos que la única explicación del Ejecutivo es que no pueden pagar el 25%, pero no presentan ninguna propuesta viable que le podamos llevar a la gente, la palabra de ellos es que no lo pueden pagar”, sostuvo Lescano.

Seguidamente, opinó: “No es un problema de recaudación. La plata la tienen, nuestros números dicen que el dinero está. Lo que pretendemos es que hagan el ajuste no con los esfuerzos de los trabajadores sino con los gastos. Estamos por hacer una Fiesta de la Buena Mesa donde va a salir muchísima plata, hay muchísimo gasto innecesario dentro de la Municipalidad, y el ajuste no se hace a través de los laburantes”.

Vale mencionar que a partir de estas asambleas permanentes en todas las áreas, algunos servicios municipales pueden verse resentidos. En algunos casos sólo se atienden guardias mínimas.