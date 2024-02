El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), Héctor Daer, anunció este martes un paro de 24 horas de los trabajadores de ese gremio para este jueves, en reclamo de aumento salariales.

Gabriela Sidler, titular de ATSA San Francisco, se refirió en La Mañana de El Periódico a esta medida de fuerza y explicó, además, cómo es la actualidad del sector.

“Durante 2023 fuimos teniendo paritarias y cláusulas de revisión. La última cláusula de revisión fue en octubre, que establecimos el aumento para noviembre y diciembre. Cuando finaliza diciembre, teníamos la próxima cláusula de revisión en enero. Ahí es donde nosotros conocemos el índice de la inflación anual total y esa cláusula de revisión ajusta el salario en todo lo que veníamos perdiendo, sobre todo en los dos últimos meses del año. En esa revisión que hacemos, concluimos que era entre un 70 y un 80 por ciento lo que debía ajustarse el salario de los trabajadores”, comenzó.

Seguidamente, Sidler agregó: Resulta que existe una negativa total, una intransigencia de parte de las cámaras empresariales del sector de salud. Se llegó a un medio acuerdo de 70 mil pesos, una suma no remunerativa, ellos no pagan contribuciones, no están sujetos a ningún descuento. Una suma que además era de alrededor de un 17 por ciento. Se siguió negociando durante febrero, pero directamente en este momento no hay ninguna oferta que se aproxime a la necesidad en sueldo de los trabajadores de la salud. Hay una negativa total. Por eso decidimos en Consejo Directivo, y con todos los compañeros que vienen reclamando, hacer un paro por 24 horas que comienza el jueves a las cero y termina a las 24 horas del mismo día".

La gremialista sostuvo que el reclamo es exclusivamente salarial y ante la ausencia de una recomposición por cláusula de revisión: “Nosotros debemos recomponer lo que perdimos durante el año 2023. Los trabajadores están enojadísimos, estamos indignados porque además conocemos el sector, trabajamos en ese sector, conocemos los ingresos, sabemos lo que está pasando”.

“Hay algo muy importante. Si un sueldo básico de una enfermera de un convenio 122 es de 401 mil pesos, serían 380 aproximadamente de bolsillo, y una canasta básica está 596 mil pesos y una canasta básica familiar con alquiler está 770 mil pesos, ¿cómo puede sobrevivir un trabajador de salud?”, se preguntó.

Cómo impactará el paro nacional en San Francisco

Sidler explicó de qué manera afectará a la atención el paro en San Francisco, y en este sentido aclaró que al tratarse de un servicio de salud, las guardias mínimas estarán cubiertas.

“Por ejemplo, en pacientes que están internados, la enfermera que trabaja en ese sector hace la guardia mínima. Trabaja cuatro horas y se van reemplazando cada cuatro horas, hacen lo básico e indispensable, medicación, signos vitales. Así todo el personal que está afectado al piso y a cualquier otra área. Con respecto a la atención al público, las secretarias, el paro es total. Y los médicos que quieran atender, atenderán por sus propios medios”, detalló.

En esa línea, también cuestionó el cobro de montos extras en atenciones médicas: “Creo que esto es lo que están esperando. No le quieren pagar al trabajador lo que corresponde. Todos saben muy bien que vas al médico y son ocho mil pesos, vas al laboratorio, nueve mil pesos, vas a hacerte un estudio, una tomografía, cinco mil, siete mil, diez mil, doce mil, te va a operar el médico, setenta u ochenta mil pesos. Están cobrando dinero que aparte no está legalizado, porque no dan recibo, por lo tanto es una evasión fiscal impresionante. Y no quieren pagarle al personal que está atendiendo todos los días, no quieren actualizarle lo que perdieron y lo que les corresponde”.

Sobre el final llamó a sumarse a la medida. “Apelamos a que todos los trabajadores de salud no tengan miedo. No los van a echar para hacer un paro. La única manera que tenemos de defendernos en este momento es a través de un paro, porque las negociaciones no sirvieron”, dijo.

Y advirtió: “Las negociaciones son entre la Federación y las cámaras empresariales. No hay un tercero interviniente. No es político, sino que es real. Depende de los trabajadores de la salud hacer sentir que nosotros somos importantes”.

“Yo creo que la contundencia de la medida va a dar lugar a la reapertura y a la intervención de algún ente. De todas maneras no es una amenaza, es una advertencia. Están manifestándose en algunas clínicas que van a descontar las horas del paro. Recordemos que el paro es un derecho constitucional. Si nos van a descontar sería una extorsión. Nosotros vamos a tomar todas las medidas legales. Vamos a acudir al ministerio”, sumó.

Y cerró: “Ya está notificada AFIP para que venga a inspeccionar a las clínicas y a los consultorios en este cobro de adicionales o internaciones en cirugías que no están plasmadas en un recibo, es una evasión fiscal y vamos a tomar todas las medidas necesarias. A partir del día que recibamos algún descuento en las empresas, vamos a hacer empezar a hacer asamblea de dos horas por día en todos los centros de salud, el personal se va a ver afectado y la modalidad de trabajo mucho más. Creemos que en esto los trabajadores necesitamos que la comunidad nos apoye, que entienda que ese salario es vergonzoso y así no podemos seguir subsistiendo”.