"Las de Barranco" se despide con una última función en San Francisco

Con gran éxito continúa la temporada teatral en nuestra ciudad de la mano de La Comedia San Francisco: este viernes 23 de febrero desde las 21 en el Centro Cultural las personas interesadas tendrán la última posibilidad de ver “Las De Barranco”, el clásico argentino de Gregorio de Laferrere.

La obra es dirigida por Adrián Vocos y cuenta con elenco de figuras locales.

Las anticipadas se pueden reservar con descuento al 3564 590390 o en boleterías del Estudio Teatro, Colón 88 planta alta. Las 50 primeras anticipadas están en promoción: cuestan $3000. Luego, saldrán 4000 pesos y, en puerta, 5000 pesos.

En La Mañana de El Periódico, Máximo Girardi, adolescente parte del elenco, dio detalles de la historia, contó cómo transita los días previos a la última puesta en escena de la obra y a su breve pero prometedora trayectoria como actor.

“Hace bastante que venimos haciendo funciones de ‘Las de Barranco’. Es una obra muy linda, un clásico. Sería muy bueno que la gente pueda verla”, dijo.

Seguidamente sostuvo que terminar una obra genera nostalgia: “Son muchos meses de ensayo, de estar compartiendo con tus compañeros. Está la emoción de la primera vez que subís y después, cuando ya es la última función, a veces te pones algo nostálgico o algo triste. Pero pasa así en todas las obras, tienen un principio y un final”.

Sobre la historia, resumió: “Habla de una mujer que enviuda, que tiene tres hijas y que hace todo lo posible para mantener el estatus de la familia, incluso a través de los hombres que están interesados en sus hijas. Está ambientada en 1908”.

Girardi se mostró muy feliz de haber formado parte del elenco. En eso, manifestó: “Me encantó, me acerqué mucho más a los compañeros, había algunos a los que no conocía mucho, los conocía de vista. Y fue una obra muy linda que tardó varios meses en hacerse, en formarse. Es una obra larga, con 15 personas que actúan. Y es una mezcla de emociones, porque mientras estás preparándote para entrar ves lo que tus compañeros son capaces de hacer al actuar”.

El joven se refirió además al trabajo que hay detrás de cada puesta en escena. De hecho, su trabajo para formar parte de “Las de Barranco” comenzó hace un año. “En este mes pero del año pasado yo volvía de un viaje y me enteré de un casting. Dije ‘vamos a ver’ y quedé como actor de reparto. Yo hago de dos personajes. Fuimos ensayando, ensayando, ensayando, hasta que en agosto fue la primera vez que presentamos este clásico”.

Su trayectoria

Máximo Girardi tiene 14 años y comenzó hace unos tres a incursionar en el teatro.

“Empecé a tomar clases en 2020, antes de la pandemia, y después tuvimos clases online. Me gustó lo que hacía Adrián, cómo enseñaba, lo que decía, entonces seguí. Me gustó mucho y me fui esforzando cada día. Es un lindo grupo, todos los grupos son lindos, ya sea el de preadolescentes, el de adolescentes, el de adultos, son todos muy lindos”, detalló.

Su debut fue con Encuentados, con el elenco de preadolescentes. “La primera vez que te subís al escenario tenés un poco de nervios. Después estuve de vuelta pero con los adultos. Y el año pasado empecé con ‘Las de Barranco’”.

Su llegada a este arte se dio a partir de su interés por la expresión: “De chiquito siempre me gustaba expresarme, contar una historia, hacer esto, lo otro, pero no me gustaba ir a clases de teatro. Y tengo una anécdota muy graciosa. De chico, mi familia no me podía llevar al teatro porque yo me quería subir al escenario a hacer lo que los actores estaban haciendo. Pero después me insistieron y decidí probar”.

Sobre la obra

“Las de Barranco” es una obra clásica del teatro argentino, un grotesco criollo que relata las peripecias de una familia en decadencia tras la muerte del Capitán Barranco.

En clave tragicómica, Doña María (la viuda) en alianza con el resto de la familia, someterán a una de las hijas, Carmen, a la tarea titánica de conseguir recursos para poder sostener el status quo y las apariencias.

La obra con humor y profundidad plantea una feroz crítica al sistema de valores de la época y a la fachada necesaria para sobrevivir.