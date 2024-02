Los aumentos de los últimos meses y los cambios de política de gobierno en materia de salud provocan una gran angustia en la gente. Diariamente se conocen casos de quienes evalúan por ejemplo abandonar las prepagas porque ya no pueden costear ese servicio.

No se trata de una suscripción de streaming sino de la salud de las personas la que se encuentra en juego. Eso generó que haya más consultas con abogados de confianza o en la Defensoría Pública Federal de San Francisco para interiorizarse de las alternativas.

En el caso puntual de las prepagas, la Defensoría no tiene ningún expediente iniciado sobre el tema, pero en materia de salud otras prestaciones sí generaron la tramitación de causas.

Entre ellas se destaca el inconveniente que sufren hoy quienes perciben pensiones no contributivas y forman parte del Plan Incluir Salud, quienes no están contando con la cobertura de tratamientos o medicación.

El defensor federal, Esteban Lozada, comentó a El Periódico que entre beneficiarios de este seguro médico se observaron dichas irregularidades.

“Estos inconvenientes no se sabe si son por una rutinaria readecuación, si se debe al movimiento de empleados y funcionarios consecuencia de cambio de gobierno, o que haya alguna política extra del actual gobierno a revisar o restringir”.

Atrasos

Incluir Salud es un seguro de salud surgido de un convenio entre las provincias y la Nación donde interviene la Agencia Nacional de Discapacidad y el Ministerio de Capital Humano (ex Desarrollo Social).

“No sabemos la causa, pero sí hemos tenido muchos reclamos de personas que no están recibiendo medicación o cobertura en tratamientos. Son beneficiarias de pensiones no contributivas o que directamente al no tener obra social ni prepagas necesitan de la asistencia del Estado”, señaló el funcionario judicial.

La vía más rápida ante este cuadro de situación es el reclamo por acción de amparo, pero cabe aclarar que no son casos vinculados a las desregulaciones planteadas en el DNU 70/2023 sino a irregularidades en la ejecución de los planes nacionales.

En este sentido, Lozada detalló: “La cuestión del DNU afecta de una manera directa lo que es la ley de prepagas e impactó de manera directa en lo que es la regulación de los montos de las cuotas y de la función de fiscalización del Estado nacional”

En jaque

Los aumentos bruscos en materia de medicina prepaga generaron un incremento de la judicialización de casos en el país. Si bien no hay casos registrados en San Francisco, el defensor federal reflexionó sobre el impacto negativo que ha tenido.

“Al derogarse ese aspecto de la ley, las prepagas se han creído en derecho de disponer por sí mismas estos aumentos. Cuando pasan estas cosas muchas personas terminan resignándose, pero lo que yo quiero transmitir es no hay que resignarse, siempre hay que buscar la vuelta”, declaró.

En este caso insistir puede hacer la diferencia entre pagar algo desmedido y no tener el servicio o dejarlo por completo. “Es difícil que la gente lo internalice, pero hay que pensar que no siempre lo que dice el Estado o una empresa u obra social está bien porque puede estar equivocado y puede no ser justo ni ajustado a derecho”, subrayó.

Ante la duda consultar

La Defensoría Pública Federal es parte de la Justicia Federal y es la que garantiza a través del asesoramiento legal y la representación judicial de las personas, el acceso de todas ellas a la Justicia, en particular de los grupos más vulnerables de la sociedad.

A través del servicio gratuito de la Defensa Pública las personas pueden plantear sus problemas, tratar de buscar una solución y exigir que se haga justicia.

En el caso de las obras sociales y las empresas de medicina prepaga al existir leyes nacionales que las regulan, cualquier conflicto que vulnere derechos de sus afiliados permite la intervención de la Defensoría Pública Federal y tendrán trámite ante el Juzgado Federal de la ciudad.

La Defensoría tiene jurisdicción en todo el departamento de San Justo, la atención personal es de 7.30 a 13.30 horas en Cabrera 2182, casi esquina San Luis.

Pueden comunicarse a los teléfonos 3564-420100 y 3564-498999 o mediante WhatsApp al 3564-306058.

Se encuentra disponible asimismo el correo electrónico defensoriadesanfrancisco@mpd.gov.ar y por urgencias las 24 horas se habilita el número 3564-657366.