En medio de un posible acuerdo nacional entre el Pro y La Libertad Avanza (LLA) por el cual ya trabajan, no sin diferencias internas, algunos de los líderes de ambas fuerzas políticas, en San Francisco aún no hubo conversaciones al respecto entre dirigentes locales de estos partidos y por el momento miran desde lejos la “cocina” de esta probable alianza.

Sin embargo, los referentes consultados por El Periódico tampoco descartan que pueda replicarse a nivel local, aunque dependerá del tipo de acuerdo al que se arribe, si se produce, ya que no es lo mismo una alianza parlamentaria, un cogobierno nacional o incluso una fusión de sectores de ambos partidos en un nuevo frente. Ninguna opción parece descartada, lo que también deja en la incertidumbre al futuro de Juntos por el Cambio.

Desde el Pro local, el dirigente Alejandro Kuztnitzky, que integra la asamblea provincial del partido, subrayó que hasta el momento la única dirigente del Pro que ha planteado la fusión de ambos espacios en uno nuevo es Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad del Gobierno nacional que preside Javier Milei. “Ni desde La Libertad avanza en su máximo referente que es el presidente Milei, ni de su hermana ni de los otros referentes que los secundan han planteado esa fusión”, amplió.

Kuztnitzky señaló que por el momento no hay conversaciones a nivel provincial sobre esta alianza, ni a favor ni en contra. “No, no hay ningún diálogo en ese sentido. Tampoco es que que nadie los rechace. Claramente a nivel nacional confluimos con con grandes sectores de la política nacional que queremos un un cambio, pero a nivel provincial no. A nivel legislativo hemos coincidido con La Libertad Avanza a nivel provincial, y a nivel local no hemos tenido conversaciones pero tampoco es que que se rechace. No se ha planteado”, aclaró.

“Lo importante es que a nivel nacional no se ha planteado nada concreto. Una alianza siempre necesita dos bailarines y acá ni por de Milei por el lado de Mauricio Macri han planteado en concreto esta situación”, resumió Kuztnitzky .

Tampoco en LLA ni JxC

Desde LLA, el referente local Germán Cassinerio se manifestó en el mismo sentido ante la consulta de este medio. “Son solamente deseos que se están hablando, lo dijo Patricia Bullrich y lo dijo Javier Milei también. Todavía no hay absolutamente nada, no hay un acuerdo formal pero todo aquellos que quieran un cambio real en la Argentina y que se arremanguen, trabajen y defiendan las ideas de la libertad para bien de todos los argentinos y también de los sanfrancisqueños, bienvenido sea. Pero formalmente no hay nada”, manifestó.

Cassinerio recordó que ya en las últimas elecciones nacionales, una vez que Juntos por el Cambio perdió en las urnas y quedó fuera de la segunda vuelta, desde el Pro y una parte del radicalismo de San Francisco aportaron fiscales para La Libertad Avanza en el balotaje.

Desde Juntos por el Cambio, el concejal Marco Puricelli, que preside este bloque en el Concejo Deliberante y comanda la Unión Cívica Radical local, aseguró que más allá de lo que se decida a nivel nacional en la posible alianza, en San Francisco esta fuerza estará abocada “a honrar y ratificar el mandato” que obtuvieron en las urnas en las elecciones municipales del año pasado.

“Desde la Unión Cívica Radical nosotros vamos a sostener, a ratificar y a honrar el mandato que nos dieron los sanfrancisqueños el año pasado. La gente votó una coalición, una alianza de la UCR, del Pro y del Frente Cívico en el Concejo Deliberante y en el Tribunal de Cuentas. Más allá de la identificación partidaria de cada uno, nosotros somos representantes de Juntos por el Cambio para con los vecinos de la ciudad y por lo menos hay una importante porción de nuestra lista que va a honrar ese mandato y tenemos como prioridad lo que le pasa todos los días al sanfrancisqueño”, fundamentó.

“Vamos a seguir de cerca los acontecimientos de la política nacional porque obviamente que impactan a nivel local, pero con el firme compromiso de seguir consolidando una alternativa en la ciudad. Además no le vamos a hacer el juego al peronismo al andar dividiendo, al contrario”, concluyó Puricelli.

Ajuste de Milei: visiones muy distintas

Por otra parte, si bien desde el Pro apoyaron expresamente la candidatura de Milei y su actual programa de Gobierno, en ambos partidos no faltan las resistencias internas para la posible alianza, algunas de ellas manifestadas públicamente por sus dirigentes. Se habla de la organización de una posible cumbre entre Mauricio Macri y Javier Milei, pero hasta el momento no son más que rumores.

A nivel local, incluso Cassinerio y Kuztnitzky manifiestan posturas muy distintas sobre uno de los temas que sobresale en la agenda política municipal y provincial: la quita de subsidios decretada por el Gobierno nacional para el transporte urbano, mientras que por otro lado mantiene los del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La decisión puso en alerta al Gobierno municipal y el intendente Damián Bernarte aseguró que sin estos fondos peligra en gran medida la continuidad del servicio de transporte urbano.

Pero mientras el referente libertario apoyó la decisión y pidió al Gobierno municipal austeridad y ajustes en otras áreas para conseguir los fondos que le negarán, el dirigente provincial del Pro la consideró “una barbaridad” y planteó que el ajuste no lo paguen las clases trabajadoras sino “los sectores que han sido privilegiados con subsidios que a todas luces carecen de razón”.

“Me parece sorprendente y desatinado quitar el subsidio al interior cuando se sigue sosteniendo en el AMBA. Deberían haber sido mucho más prudentes, los que están a favor del cambio son los sectores más postergados, sobre todo en un clima de recesión e inflación galopante. Un aumento de tarifas desorbitado perjudica a las clases trabajadoras, que son las que toman el transporte público. A lo mejor al ministro de Economía el interior le parece intrascendente. Estoy totalmente en desacuerdo cómo se ha aplicado, una barbaridad”, manifestó Kuztnitzky.

Y siguió: “El ajuste claramente lo tienen que pagar los sectores que han sido privilegiados con determinados subsidios que a todas luces carecen de razón. Por ejemplo, el subsidio a las empresas radicadas en Tierra del Fuego. Son todos empresarios amigos de Luis Caputo que se comen en impuestos dos puntos y medio del producto bruto interno que no ingresan al tesoro. Así cualquier hace negocios y tiene libertad y todo lo que quieras. Y mientras tanto es preocupante que hay partidas como el incentivo docente que no se lo van mandar a las provincias, lo que perjudica claramente el inicio de clases. Pero se ve que no le importa”, disparó el referente del Pro.

“Que no me vengan con el cuento. Si vamos a atacar a la casta, son también cuatro o cinco empresarios que ponen plantas en Tierra del Fuego y se hacen millonarios por no pagar impuestos. Y la gente del sector medio tenemos que ver cómo se la llevan toda. Eurnekian no pagó nunca un impuesto por los duty free shop. Esos tienen que empezar a pagar impuestos. El sacrificio lo tienen que hacer todos”, concluyó.

En cambio, Cassinerio apoyó la decisión de Milei de quitar los subsidios al interior del país y apuntó sus críticas a la administración municipal. “La gente de San Francisco y de Córdoba ya eligió un camino, el de la renovación, la transparencia y un cambio. Hay que vivir por un buen tiempo épocas de austeridad, sobre todo en la administración pública. Y Bernarte va en el sentido contrario, no se enteró de que la gente eligió un cambio”, criticó.

“Yo le digo al intendente que deje de gastar en publicitar su imagen en los medios de comunicación, que deje de tirar los doscientos millones que está tirando ahora para el Festival de la Buena Mesa. Que cierre las secretarías nuevas que creó, incluyendo los empleados públicos entre subsidios, contratados y pases a planta. Que se desprenda de los cinco nuevos directores municipales que nombró y ahorre los millones de cada semana en las fiestas populares. Y con eso le va a alcanzar el dinero para seguir sosteniendo el transporte público”, cuestionó.