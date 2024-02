El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, volvió a manifestar sus críticas a la decisión del Gobierno nacional de eliminar los subsidios al transporte en el interior del país y mantener los del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y reiteró que peligra la continuidad del servicio de transporte urbano en la ciudad ante la quita de esos fondos: “Deberíamos rescindir el contrato con la empresa de colectivos y dejar de prestar el servicio”, aseguró.

Bernarte analiza medidas junto a otros intendentes cordobeses como Eduardo Accastello (Villa María), Daniel Passerini (Córdoba capital) o Juan Manuel Llamosas (Río Cuarto); y adelantó que el precio del boleto en San Francisco rondaría los $1.100 pesos, cuando en la actualidad es de 100 pesos.

En una entrevista con el canal de noticias C5N, Bernarte aseguró que para el Gobierno municipal "afrontar el costo del subsidio que recibíamos de la Nación sería imposible, no lo teníamos ni siquiera previsto como partida presupuestaria".

"En el caso de nuestra ciudad, el transporte público debería ser levantado", insistió.

"El valor del boleto, al igual que en Córdoba capital, rondaría entre los $1.100 sin subsidio. En nuestra ciudad es utilizado esencialmente por los estudiantes para llegar hasta los establecimientos educativos y a sus domicilios. Hemos tenido casi 135 mil boletos de estudiantes durante el ciclo lectivo 2023", detalló.

"Seguramente estaremos reunidos con el resto de los intendentes y el gobernador, buscaremos alguna solución. Al día de hoy, si tuviéramos que tomar una decisión, deberíamos rescindir el contrato con la empresa de colectivos y dejar de prestar el servicio de transporte público de pasajeros en San Francisco", enfatizó Bernarte.

El intendente sanfrancisqueño explicó que para el sostenimiento del transporte urbano se reciben subsidios de la Nación y de la Provincia. "En nuestro caso la incidencia de la Nación es del 40% del canon mensual que debemos abonar. El 42% lo aporta la provincia y alrededor del 20% la Municipalidad. Nosotros abonamos a la empresa un canon mensual que en diciembre era de alrededor $19.400.000, una cifra imposible de sostener si tuviéramos que aportar $10 millones por mes, solo manteniendo los subsidios provinciales se nos haría imposible afrontarla", planteó el intendente.

El jefe municipal reiteró que el municipio no podrá pagar el canon y tendrá que acordar la rescisión con Autobuses Santa Fe, la empresa que alquila los colectivos. "No vamos a meter a la Municipalidad en un juicio, trataremos de rescindir de manera acordada con la empresa. Es la decisión política al día de la fecha, no obstante apelamos a la racionalidad y a la posibilidad de retomar el diálogo y encontrar una solución que no afecte a los vecinos de a pie, a los estudiantes, a quienes van a trabajar, a quienes desde los barrios llegan al centro comercial y de servicios".

"En San Francisco tenemos un promedio de entre 15 y 16 mil boletos por mes. Un sector de la población importante se maneja en colectivo y tenemos una escuela agropecuaria a unos 7 kilómetros del casco central, en la que en horario de ingreso disponemos de tres unidades para llevar a los chicos y traerlos de regreso. A ese tipo de servicio, en esa escala, a nosotros nos estaría afectando", concluyó Bernarte.