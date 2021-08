Las principales precandidatas de Hacemos por Córdoba para las elecciones legislativas 2021, Alejandra Vigo y Natalia De la Sota, recorrieron San Francisco este miércoles, jornada en la que además se dio la visita del gobernador Juan Schiaretti, que llegó para relanzar el Polo Tecnológico.

Vigo y De la Sota visitaron los estudios de El Periódico Radio 97.1 y hablaron sobre sus principales ejes de la campaña en vistas a su posible llegada al Congreso de la Nación.

“Siempre nos gusta mucho venir por San Francisco porque es una linda ciudad y la gente es muy abierta”, manifestó quien encabeza la lista de precandidatos de senadores del PJ Cordobés, Alejandra Vigo.

Es la primera vez que un espacio político tradicional lleva a dos mujeres encabezando las listas de precandidatos a diputados y senadores, lo cual hace que el desafío para las dos dirigentes sea importante.

“Encabezar las listas como nos toca es un orgullo y un desafío. Es una responsabilidad muy grande porque no es habitual en una fuerza tradicional. Quizás para los jóvenes no es tan llamativo porque ya tienen esto de la paridad incorporado y está bueno, pero nosotros que tenemos unos años más es todo un logro de un proceso”, manifestó la hija del ex gobernador José Manuel De la Sota.

“Está bueno ser y parecer. Venimos desde hace tiempo impulsando políticas para promover a las mujeres en la participación política. Y en el caso de nuestro partido más allá de su historia, las mujeres hemos tenido protagonismo, pero nunca encabezamos una lista. Por eso para nosotras fue una sorpresa pero lo tomamos con mucho orgullo”, destacó la esposa del gobernador Schiaretti.

El próximo 12 de septiembre serán las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) donde los cordobeses deberán definir los candidatos para las elecciones legislativas generales del 14 de noviembre donde se deberá sufragar para renovar 9 bancas de diputado y 3 bancas de senadores.

Grieta

“Hacemos por Córdoba tiene sus listas para representar a Córdoba y defender la provincia, y tener lo que nos corresponde con el fin de seguir progresando”, indicó Vigo, agregando que “desde Buenos Aires se intenta promover la grieta entre dos posiciones antagónicas, pero la gran pelea es que en la Argentina hay otra grieta que es la gran diferencia entre Buenos Aires y el interior ”.

“La Argentina tiene que terminar con esta diferencia tan grande entre Buenos Aires y el interior, porque es una grieta de desigualdad porque las oportunidades no son las mismas. Desde el momento en que Buenos Aires se lleva el 77% del subsidio del transporte contra el 23% de las provincias ”, ejemplificó Vigo.

Por su parte, De la Sota sostuvo que tienen en cuenta que la gente está viviendo un momento muy triste por la pandemia: “Fue un golpe enorme para todos y muchos más para los que perdieron seres queridos, la pérdida de empleos. Por eso queremos ser respetuosos en la campaña y no invadir a la gente. Vamos a estar fuera de las discusiones furiosas que tiene la grieta, que lejos de solucionar uno solo de los problemas de la sociedad, los agrava. Queremos defender los intereses de Córdoba y los cordobeses lo entienden de esta manera”.