Con Luis Juez a la cabeza, Cambiando Juntos presentó su lista en San Francisco

Este viernes por la tarde el espacio Cambiando Juntos de Juntos por el Cambio Córdoba presentó su lista de precandidatos a senador y diputados en San Francisco. La comitiva estuvo encabezada por los precandidatos a senadores nacionales Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, junto los precandidatos a diputados nacionales Rodrigo De Loredo, Laura Rodríguez Machado y Héctor Baldassi.

Además, estuvieron presentes la concejal sanfrancisqueña Cecilia Roffé -sexta en la lista de diputados-, el intendente de Morteros José Bría -séptimo en la lista-; como así también Gabriela Brower de Koning -cuarta en la lista-.

La postura del espacio concretamente se centró en "dar batalla" en el Congreso a la corrupción y al "kichnerismo" para que este evite alcanzar la mayoría en Diputados o la mantenga en el Senado.

"Estoy orgullosa de que San Francisco haya sido tenido en cuenta para integrar esta lista, estoy muy contenta que Juntos por el Cambio del departamento San Justo esté unido y acompañando a Cambiando Juntos. Para mí la política es escucha y cercanía, es desde ahí donde uno puede ponerse en el lugar del otro y en esa recorrida que hacemos a diario los problemas de la gente se repiten, me dicen: No puedo pagar el alquiler, no llego a pagar los servicios, no tengo posibilidad de pagar los impuestos, la gente hoy te dice que está renegando con la educación virtual que no le permite a todos acceder de la misma manera a la conectividad, los dispositivos, la gente hoy la está pasando mal. Ni les cuento si en estas familias hay una persona con discapacidad, con esta realidad que la política nos permite conocer duele, hoy la pobreza duele. Y nos invita a involucrarnos, por eso estoy orgullosa de estar sentada acá con esta lista de corajudos, de valientes que van a dar batalla", señaló Cecilia Roffé, quien fue la encargada de abrir los discursos.

"Un juez para Cristina"

Por su parte, con la verborragia que lo caracteriza, Luis Juez explicó que la lista se conformó hace apenas una semana, aunque advirtió que esperaba contar con una gran lista de unidad en el espacio de Juntos por el Cambio. En ese marco, calificó a estas PASO como una "pérdida de tiempo" ya que aseguró que todos los candidatos de Juntos por el Cambio están bajo los mismos ideales y valores.

"Este es un proceso que marca la la democracia, llevémoslo adelante, ganemos las elecciones para hacer la lista más potente porque vamos a tener que enfrentar a tipos que saben a qué vinieron, por qué están y saben a donde van. El poder para ellos claramente lo disfrutan, los tipos no tienen que dar explicaciones, construir un relato donde a ellos muchas veces los comunicadores no les piden explicaciones y nosotros tenemos que hacerlo cada 24 segundos, mientras ellos establecieron un mecanismo y se han puesto en un lugar donde están por el encima de la ley no tiene que dar explicaciones.... Esta es una presentación de la lista, esto somos, nuestras virtudes y nuestros defectos están arriba de la mesa. No tenemos nada que esconder, esto somos...", señaló Juez, quien agregó que su lema de campaña es "Un juez para Cristina".

Economía: reforma tributaria y reforma laboral

Consultados por los proyectos y/o herramientas que desde su espacio pueden acercar para cambiar la realidad de la gente en materia económica, De Loredo tomó la palabra y enfatizó sobre dos puntos claves: reforma tributaria y reforma laboral.

"Realmente creemos que la Argentina necesita una gran reforma tributaria y una gran reforma laboral seguida de una gran reforma educativa, pero eso sería ya profundizar mucho. La reforma tributaria, me animo a decir que no hace falta inventar la pólvora, pero hace tiempo digo que Argentina va a salir cuando se articulen consensos básicos que nos permitan salir de la pendularidad constante, ganar previsibilidad y confianza...", indicó De Loredo.

Y agregó: "La reforma tributaria está escrita desde hace mucho tiempo en Argentina, puede variar con algún impuesto, pero la tendencia es la reforma tributaria que el Gobierno anterior inició paradójicamente en un momento de crisis económica y tiene que ver con disminuir con la presión impositiva de aquellos impuestos que gravan la circulación de la riqueza, impuestos indirectos y aumentar los impuestos compensando en aquellos que expresan claramente una manifestación de la riqueza. Serían impuestos progresivos, equitativos que permitirían incentivar la producción. Argentina tiene un derrotero de no ir en ese rumbo, los otros impuestos son más visibles y son electoralmente más costosos, me gusta decir que en esta provincia donde se embarcó Unión por Córdoba en 1999 hizo la contra reforma impositiva, la reducción el impuesto inmobiliario y el aumento de los ingresos brutos. Es una de las principales reformas que necesita la Argentina, que va ser un proyecto de Juntos por el Cambio".