Este fin de semana El Periódico, dio a conocer un grave caso de bullying ocurrido dentro de una escuela de San Francisco, que llevó a que una menor entrara en un profundo cuadro depresivo.

Al respecto de esta problemática, la psicóloga Marisa Olmedo, se refirió al tema y explicó las graves consecuencias que puede causar el acosos escolar.

"El acoso escolar es la intimidación o acoso entre compañeros de escuelas o clubes deportivos. El término es de persecución física, psicológica. Además de ser abusivo, es dañino, es decir que busca la intención de hacer daño a alguien. Se produce de forma sistemática, no porque una vez haya una burla es bullying”, indicó la profesional a La Mañana de El Periódico FM 97.1.

“El que comete el acto de bullying ejerce por alguna característica cierto poder dentro un grupo y no es líder positivo. Además es independiente a la provocación de la víctima”, describió.

Por todas estas cosas -añadió- el que realmente lo padece, sufre un daño psicológico permanente. “Aun cuando termina el acoso deja consecuencias graves. Atañe a la autoestima, la manera de relacionarse. Es una problemática muy grave”, dijo la profesional.

En este sentido, Olmedo expresó que este acoso se da en una etapa muy especial del niño o adolescente. “Esto deja marcas durante años. Muchas veces se da de una forma muy sutil y silenciosa. Por eso está el silencio del agresor que no dice nada tratando que el adulto no lo vea, el silencio del que lo recibe y el silencio de quienes lo miran y no se atreven a decirlo”, manifestó.

“Hay que romper con esa ley del silencio que es tan grave. Una de las formas es hablar del tema en las escuelas, hablar con los chicos y darle la seguridad de que puedan hablar con un adulto”, sostuvo Marisa Olmedo.

Continuando con la misma línea, enfatizó que en muchos casos puede llevar a la depresión del niño o adolescente. “Cuando el tema no es identificado a tiempo o hablado, provoca mucho daño”, dijo.

-¿Qué debemos hacer como sociedad?

Estos temas hay que hablarlos porque siempre existieron estos temas. Esto hay que visibilizarlo, tienen que estar de moda la palabra pero que se lleve a la acción.

-¿Cómo se debe educar a los hijos para evitar este problema?

Tenemos que darle a nuestros hijos herramientas para la vida, pero depende de cada chico. Por eso nadie tiene derecho a hostigar al otro, ni mucho menos. Tener o no tener herramientas te marca en cómo te desempeñas en la vida futuro, pero esto es otra cosa.

-¿Qué pasa con los agresores?

Algo le está pasando a esos chicos también. Porque algo le pasa a un chico de 10 u 11 años que tiene la necesidad de hacer daño. El victimario también hay que asistirlo porque algo le está pasando también y lograr revertir la situación.

-¿Qué consejo le das a un padre que se da cuenta que su hijo es víctima de bullying?

Lo primero es estar atento, escucharlo. Es importante darle la confianza de que como hijos nos pueden contar lo que sea. Después de ahí brindar la contención necesaria para ver qué tiene y cómo se lo puede ayudar. Si como padres no pueden solos, buscar ayuda profesional. Hay que intentar hacerle ver las virtudes y capacidades que tiene.