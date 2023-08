Carraspera y garganta irritada; la nariz que pica por dentro, algo de mucosidad, estornudos, entre otros síntomas, son visibles en los sanfrancisqueños por estos días donde lo que se respira en el ambiente juega una mala pasada.

La falta de lluvias, hace tres meses que no cae una gota en la ciudad, el viento que no cesa y el polvillo en el ambiente, tierra y hasta sal que proviene de la laguna Mar Chiquita, son un combo que complican a más de uno.

El médico especialista en enfermedades respiratorias, Daniel Puricelli, explicó a El Periódico que este año tiene varias particularidades, entre ellas un otoño más prolongado que de costumbre: “Casi no hubo invierno. En el mes de mayo, además, tuvimos dos semanas de nubes bajas, con neblina gran parte del día cuando habitualmente es bien temprano a la mañana y luego se disipa. Eso, mezclado con el humo de los autos, el polvo del ambiente generó en ese momento una pequeña epidemia de gente que tosía y tenía dificultades para respirar. Trastornos leves pero muy molestos”, consideró.

Con este panorama la atmósfera se encuentra sucia.

“Hay que agregar el viento que es mucho además de la falta de agua. No se limpia el aire como pasa después de una lluvia. Entonces, con un otoño prolongado los alérgenos y la flora no cambian demasiado, no hace el pase de otoño a invierno y por lo tanto la cantidad de afecciones respiratorias complican sobre todo a personas alérgicas o que tienen patologías respiratorias crónicas”, señaló el médico.

Puricelli agregó que actualmente “tenemos todas las condiciones para que el aire viciado produzca trastornos de la vía aérea, ya sea a nivel laringe o de las vías aéreas superiores o problemas bronquiales que son de tipo inflamatorio porque no se ven muchas infecciones bronquiales sino inflamaciones”.

Como si fuera poco, este “largo otoño” se empalmará con la primavera por lo que seguirán las condiciones ambientales perjudiciales sobre aquellas personas con alergias y quienes tienen problemas respiratorios.

Hay pico de patologías respiratorias en el Hospital

Asimismo, en el Hospital Iturraspe sigue siendo alta la prevalencia de patologías respiratorias, sobre todo virales en la vía aérea superior (nariz, boca, garganta –faringe- y la laringe).

“Deberían haber sido o son más comunes en épocas más tempranas del año, como mayo y junio. Pero hoy estamos con un pico de patologías respiratorias influenciado por un año atípico en cuanto a temperaturas”, dijo el director del Hospital Iturraspe, Valentín Vicente, ante la consulta de El Periódico.

Destacó la prevalencia de rinitis alérgica, que puede ser provocada en parte por falta de lluvia, polvo en suspensión, sal y el florecimiento en una época no habitual de los árboles: “Estas cuestiones favorecen estos cuadros respiratorios”, mencionó.

“Ya no hay cuadros bacterianos como hubo unos dos meses atrás, anginas bacterianas, sino que ahora la mayoría es viral y alérgico”, cerró.

La sal de “la mar” que afecta el aire y el suelo en la región

En las últimas horas, el intendente de Altos de Chipión, Neris Garraza, habló de un incremento en la atención de patologías respiratorias en su pueblo, una de las localidades próximas a la laguna Mar Chiquita.

En declaraciones a AM 1530, Garraza dijo: “La característica es la persistente tos durante mucho tiempo, rinitis, faringitis en vías superiores y bronquitis en las vías inferiores, por ejemplo, o conjuntivitis por la sal en suspensión según lo que me confirman médicos de la localidad”.

El intendente de Altos de Chipión también sumó la escasez de lluvias y dijo que cada vez hay más sal en suspensión.

Justamente las tormentas de sal en la zona de la laguna son un problema más grave para las poblaciones cercanas a Miramar pero también para otras como San Francisco, donde con menor intensidad también se siente.

La tormenta de sal se produce cuando los lagos ricos en sales disueltas disminuyen su superficie a causa de la evaporación, sus lechos quedan expuestos y, al secarse, estas áreas pueden emitir sedimentos ricos en sales a la atmósfera.

Según detalla un estudio reciente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), este material puede depositarse en los suelos agrícolas y alrededores y, dependiendo de su composición química puede afectar la productividad del suelo, principalmente si estas partículas son ricas en sales solubles de sodio, como es el caso de lo emitido desde la Laguna de Mar Chiquita.

Diego Gaiero, investigador del Conicet, recordó que en los últimos 50 años hubo dos importantes ciclos hidrológicos en Mar Chiquita: el primero fue de 1972 hasta 2004, con subidas constantes e inundaciones graves donde la laguna pasó a tener 6 mil kilómetros cuadrados de superficie.

El segundo ciclo se da desde 2004 a la actualidad, donde se empieza a generar una bajante tal que expuso viejas ruinas que estuvieron tapadas por el agua durante muchas décadas y además costas cubiertas con grandes extensiones de sal., quedado estas a merced de la erosión eólica.

“Desde 2004 se empiezan a ver tormentas de sal asociadas a vientos del sector sur como norte. El elemento químico que es el sodio es dañino e impacta sobre los suelos y los cultivos”, explicó Gaiero tiempo atrás en declaraciones al Canal 10 de Córdoba.

Cuánto hace que no llueve y cuándo podría hacerlo

Hace unos días se cumplieron tres meses sin lluvias en San Francisco, según reportó el Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco (AGM) de mediciones realizadas en su Parque de Plantas Nativas.

La sequía que afecta a toda nuestra zona hizo caer casi un 40% el promedio mensual de lluvias que existía en mayo cuando alcanzó los 127 milímetros.

Enero marcó un promedio de precipitaciones de 94 milímetros en enero; 109 en febrero, 125 en marzo, 13 en abril y 127 en mayo, informó el AGM.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) existe probabilidad de lluvias para el próximo fin de semana.