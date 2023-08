El comisario Cristian Gómez, titular de la Departamental San Justo, explicó que la Policía trabaja en conjunto con al resto de las fuerzas nacionales que hay en San Francisco en un operativo de prevención.

En diálogo con La Mañana de El Periódico se refirió a estas medidas preventivas que llevan adelante no solo en San Francisco sino también en la región, tras los robos y vandalismo registrados en comercios de Río Cuarto, Córdoba y otras provincias.

En ese sentido, Gómez comentó que “En la Departamental San Justo no tenemos ningún hecho de estas características, estamos trabajando con la policía tanto nacional, provincial, seguridad ciudadana y distintos municipios en común en conjunto. Desplegamos dispositivos para reforzar algunos centros comerciales, algunas superficies de comercios mayores, también menores, pero gracias a Dios nosotros no tenemos este tipo de robos pirañas, porque no se configuró un patrón de saqueo como así lo han descrito algunas autoridades, la jefatura de Policía General y fiscales que entienden a la causa. Pero bueno, estamos atentos y no somos ajenos a lo que está sucediendo a nivel país y en otras provincias”.

“Hemos desplegado, siempre lo hacemos los fines de semana, pero redoblamos esfuerzos y trabajamos en conjunto con estas fuerzas que tenemos aquí en la ciudad, principalmente en San Francisco donde tenemos fuerzas nacionales, provinciales y municipales, lo replicamos en otras localidades también y por supuesto este trabajo es mancomunado con el centro de monitoreo que nos permite a nosotros desplegar en distintos puntos estratégicos y reforzar también con operativos o con las medidas de prevención para poder hacer notar la presencia nuestra en la vía pública. Además, trabajamos en el control de personas, de comercios, de algunos vehículos como sucedió el fin de semana pasado donde pudimos lograr, gracias al aporte de vecinos que lo agradezco enormemente, de nuestro centro de monitoreo y de nuestro personal policial, pudimos lograr la aprehensión de esta banda dedicada a robos domiciliarios”, agregó.

“No tenemos por qué llevar preocupación a la población”

Gómez reiteró que en el Departamento San Justo no se han registrado hechos de este tipo y destacó la importancia de la colaboración de los vecinos, que pueden alertar a la Policía ante cualquier hecho extraño que suceda.

“No tenemos ningún indicio. Estamos trabajando permanentemente con Jefatura de Policía también, con los distintos jefes que tengo desplegados a lo largo y a lo ancho de la Departamental San Justo y no hay de qué preocuparse por ese tema. No tenemos la modalidad de estos hechos que están sucediendo quizás en otras provincias y que se replicaron en el sur de Córdoba también, así que no tenemos por qué llevar preocupación a la población”, señaló el Comisario.

“Nuestra policía, nuestros efectivos, a quienes comando orgullosamente, siempre estamos trabajando en pos de la prevención. Trabajando mancomunadamente con el poder judicial, con los fiscales de turno, con los vecinos, con los referentes sociales, intendentes, a los cuales les agradezco el apoyo también”, dijo Gómez

Y agregó: “Siempre es muy importante recalcar que cada día tenemos más vecinos que se involucran, nos ayudan en esta tarea tan difícil en estos tiempos tan complejos que vive nuestra Argentina, nuestra realidad social y económica. Nos dan participación o nos informen de algún hecho de alguna persona sospechosa, algún vehículo, algo que les llame la atención, que no es de la localidad, de la zona, eso también a nosotros nos ayuda a direccionar los recursos y poderlos mover en tiempo y forma para controlar a esas personas. Por eso siempre recomiendo tener ciertos recaudos a los vecinos, que aquel que se va, por ejemplo, un fin de semana largo, de recomendarle la vivienda a alguien de confianza, tener algún sistema también, más allá de que por ahí son vulnerados… es importante, toda medida que se utilice en pos de aumentar la seguridad”.