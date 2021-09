Se superaron las 20 mil castraciones y esterilizaciones de mascotas

Desde 2010, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Francisco ya realizó más de 20 mil esterilizaciones de animales de manera gratuita.

Se trata de una de las formas en que los dueños de perros y gatos pueden cuidar responsablemente de su mascota, evitando camadas no deseadas, controlando el carácter en los casos en los que hay problemas concretos relacionados con la convivencia (como agresividad, escapadas, etc.) y previniendo además enfermedades tanto para las hembras como para los machos.

El médico veterinario Lucas Peralta (M.P. 2219), responsable de llevar a cabo las castraciones en el Centro Municipal de Sanidad Animal y Control de Zoonosis, lugar conocido como el ubicado en el Parque Cincuentenario, se mostró contento y satisfecho por haber superado ese número de castraciones y esterilizaciones: “Este fue un proyecto que habíamos presentado durante la primera gestión de Martín (Llaryora) y que luego acertadamente continuó con Ignacio (García Aresca). Llevó un tiempo en su momento poder poner en marcha el Centro de Sanidad por distintas circunstancias, por lo que hoy haber superado las 20 mil esterilizaciones es un anhelo cumplido que nos llena de satisfacción, no solo por los beneficios, sino también por el reconocimiento y la concientización de los vecinos”, valoró.

Peralta recordó que en un principio se hacían cuatro castraciones por día, mientras que hoy se llevan a cabo 15 esterilizaciones, lo que se ve reflejado, según el profesional, en la disminución de perros y gatos que andan en las calles en relación a otros años.

La importancia de esterilizar

“La esterilización y la castración son un acto de amor que no solo reducen la cantidad de camadas no deseadas, sino que a su vez ayuda a reducir la cantidad de mascotas no deseadas o animales callejeros que ingresan en refugios o perreras”, consideró el profesional.

Seguidamente, añadió: “Estos procedimientos también tienen beneficios específicos para la salud que pueden ayudar a un perro o gato a vivir una vida más saludable y más larga, y además pueden minimizar los problemas de comportamiento unidos al celo. La esterilización de una mascota ayuda a prevenir problemas de salud graves como el cáncer de mama y la piometra, una infección uterina potencialmente mortal”.

Cabe recordar que la esterilización de los perros machos ayuda a evitar, además, que desarrollen cáncer testicular. Los perros machos castrados también son generalmente menos agresivos y menos propensos a alejarse de casa. Por otro lado, algunas enfermedades, como el cáncer de próstata y ciertas afecciones ortopédicas, son ligeramente más comunes en perros y gatos que han sido esterilizados o castrados.

Sobre ello, el profesional resaltó: "No es necesario que el animal haya tenido cría previamente, una esterilización temprana es lo ideal para todos”.

Esterilizar, pero también educar

Peralta es consciente que la castración es el primer y el más rápido método para disminuir la superpoblación de perros y gastos, pero no es el único: “En San Francisco el Centro de Sanidad y Control de Zoonosis está instalado, los vecinos ya saben que existe un centro de esterilización gratuito al que pueden llevar su mascota; pero falta la otra pata, la de la educación. Es necesario que la gente sepa lo que es la tenencia responsable de una mascota, que lo que llevan a su casa no es un juguete sino que es un ser vivo, un compañero más de la familia que tiene que ser cuidado, alimentado, hidratado, con el esquema de vacunación completo, sacarlo a la calle con correa, llevarlo al veterinario cuando sea necesario, que el lugar donde vaya a habitar sea apto de acuerdo a su tamaño por ejemplo”.

El médico veterinario consideró: “Sería muy bueno que alguna vez la tenencia responsable se pueda agregar a la currícula escolar al igual que se les enseña a los chicos a usar el casco o las reglas de tránsito”.

Ritmo de campaña para castraciones masivas

El profesional contó que el proceso de esterilizaciones es básicamente el siguiente: “Se entregan 15 turnos diarios. Una vez todos presentes se los anota, les hacemos firmar al responsable el consentimiento y se les brinda una charla explicativa del proceso que se sigue en el centro de sanidad y lo que deben tener en cuenta al devolverles su mascota”.

Luego, el médico veterinario pasa a otro ambiente con la mascota y les aplica un tranquilizante a los perros y una anestesia a los gatos para poder manipularlos mejor a la hora de cortarles el pelo en la zona se realizará la cirugía. Tras ello se lleva a cabo la cirugía, el posoperatorio y, al considerar el veterinario que ya están para darles el alta, se los entrega a cada dueño para que se retiren y así llevar a cabo la limpieza del lugar para las cirugías del día siguiente.

“Como toda cirugía existe un riesgo al someter al animal a la misma, no todos responden de la misma manera a la anestesia o tranquilizante, pero para tranquilidad de los vecinos debemos decir que las más de 20.000 castraciones hablan por sí sola de la experiencia que tenernos con este tipo de intervenciones”, dijo Peralta.

Vale decir que tanto perros como gatos, ya sean machos o hembras, pueden ser esterilizados, aunque deben transcurrir seis meses de vida para las hembras de una u otra especie. En el caso de los machos, deben cumplir un año los perros y ocho meses los gatos.

El importante trabajo de la Sociedad Protectora de Animales

“La tarea de la Sociedad Protectora de Animales es muy importante y ese trabajo mancomunado con el municipio se dio desde el primer momento. Se preocupan ellos mismos de traer perros y gatos a esterilizar que a veces los dueños de esas mascotas no pueden o no quieren, coordinan los turnos para las castraciones y esterilizaciones, están encima del tema de adopción de los animales, es decir, es un trabajo desinteresado y fundamental el que llevan a cabo y por lo que estamos muy agradecidos”, valoró

Los turnos para castraciones y esterilizaciones se pueden solicitar al teléfono 3564384756 o por mensaje directo a la página de Facebook de la Sociedad Protectora de Animales San Francisco Grupo “M Gemelli”.