El gobernador Juan Schiaretti destacó hoy que San Francisco tendrá "el 81% de la población con cloacas" y que "va a dejar de inundarse", al destacar las obras de desagües pluviales y cloacales que comenzaron en los últimos años y todavía se ejecutan en distintos sectores de la ciudad.

En la tarde de este miércoles, el gobernador recorrió la obra de desagües pluviales de la Cuenca Independencia, en la que actualmente se están desarrollando los últimos metros y que se espera que esté terminada en los próximos 30 días. Estuvo acompañado por el intendente Ignacio García Aresca, el vicegobernador Manuel Calvo y la diputada nacional Alejandra Vigo, quien es también su pareja.

Posteriormente, encabezó el acto del lanzamiento del Polo Científico Tecnológico en el Parque Industrial.

"Fuimos a ver ya el final de los desagües en el centro, de la zona más baja de San Francisco, que ya se está terminando y en los próximos 30 días va a quedar listo. La Provincia hizo para este y el otro desagüe en el barrio la Milka una inversión de 850 millones de pesos. Era un compromiso mío con los habitantes de San Francisco. Es una de las ciudades más bonitas de Córdoba y tenía la dificultad de las napas freáticas siempre altas", manifestó el gobernador en el Parque Industrial.

"Me acuerdo que era algo que siempre señalaban mis compañeros de San Francisco cuando iba a la universidad. Y ese tema había que resolverlo haciendo los desagües y haciendo las cloacas, no hay otra manera", contó.

"Ya hemos completado el tema de cloacas en gran parte de la ciudad y nos ha ayudado el Gobierno nacional, que se ha hecho cargo del 70% de la obra de la Planta de Líquidos Cloacales. Ahora vamos haciendo las cloacas en barrio La Milka y otros barrios, con lo cual San Francisco va a tener el 81% de la población con cloacas, más que el standard que exige la Organización Mundial de la Salud", destacó.

Pluviales

"También los desagües. Estamos cumpliendo nuestro compromiso y San Francisco va a dejar de inundarse. Un vecino me dijo hoy 'Schiaretti, hace 35 años que estoy esperando esta obra, ¿Sabe cómo me entraba el agua a mí? Ahora con esto me va a mejorar la vida´. Esto a uno lo llena de alegría, estoy feliz por eso", añadió el mandatario provincial.