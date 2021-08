El gobernador Juan Schiaretti encabezó este miércoles el relanzamiento del Polo Científico-Tecnológico en San Francisco en el Parque Industrial, para lo cual anunció la entrega de 20 millones de pesos a la Municipalidad, que aportará otros 10 millones, para la primera parte de la construcción de la nueva sede del Cluster Tecnológico que funcionará en un sector del predio.

Según la presentación oficial, en el Parque se construirá el nuevo espacio del Cluster Tecnológico, que contará con salas para capacitaciones, laboratorios, centro de reuniones y espacios de coworking. La entidad agrupa por el momento a 15 empresas de la ciudad y la región que trabajan en nuevas tecnologías, internet y desarrollos de comercio electrónico, entre otras áreas.

Entre otras autoridades, estuvieron el intendente de San Francisco, Ignacio García Aresca; el vicegobernador Manuel Calvo; la diputada nacional Alejandra Vigo; el diputado nacional Pablo Cassinerio; el ministro de Ciencia y Tecnología de la Provincia, Pablo De Chiara, el decano de la UTN San Francisco, Alberto Toloza; el presidente del Parque Industrial, José Luis Frusso; y el presidente del Cluster Tecnológico, Facundo Rocha.

"Este lanzamiento es el resultado del esfuerzo que hace el sector académico, el sector privado y el Estado provincial y municipal. Esto nos permite decir que ahora sí vamos a poder hacer aquí este Polo Científico Tecnológico. Y ese esfuerzo mancomunado es el que siempre intentamos aplicar desde el Gobierno provincial. Es lo que llamamos el modelo de gestión Córdoba. Es un modelo que hace que este Gobierno sea progresista y por otro lado que habla poco y hace mucho", dijo Schiaretti.

"El tema es la gestión. La economía del conocimiento va a permitir que haya más trabajo y mejor remunerado para nuestros jóvenes, que es lo que precisamos. Y además, con la fibra óptica esperamos que puedan salir emprendedores en cada rincón de Córdoba. Porque es el talento que tenemos los cordobeses el que puede expresarse a través de las nuevas tecnologías. No exige una gran inversión, exige talento, no es lo mismo que otros productos", agregó sobre el Polo Industrial.

"Estoy seguro de que en San Francisco, que tiene este Cluster Tecnológico, que siempre ha tiene una mentalidad industrial, vamos a tener un gran desarrollo de la economía del conocimiento. Estoy seguro que vamos a andar muy bien", consideró el mandatario provincial.

Otras obras

El gobernador también aprovechó para destacar otras importantes obras que se llevan a cabo en San Francisco, como las de desagües pluviales y cloacales. "Fuimos a ver ya el final de los desagües en el centro, de la zona más baja de San Francisco, que ya se está terminando y en los próximos 30 días va a quedar listo. La Provincia hizo para este y el otro desagüe en el barrio la Milka una inversión de 850 millones de pesos. Era un compromiso mío con los habitantes de San Francisco. Es una de las ciudades más bonitas de Córdoba y tenía la dificultad de las napas freáticas siempre altas. Me acuerdo que era algo que siempre señalaban mis compañeros de San Francisco cuando iba a la universidad. Y ese tema había que resolverlo haciendo los desagües y haciendo las cloacas, no hay otra manera", contó el gobernador.

"Ya hemos completado el tema de cloacas en gran parte de la ciudad y nos ha ayudado el Gobierno nacional, que se ha hecho cargo del 70% de la obra de la planta de Líquidos Cloacales. Ahora vamos haciendo las cloacas en barrio La Milka y otros barrios, con lo cual San Francisco va a tener el 81% de la población con cloacas, más que el standard que exige la Organización Mundial de la Salud", sumó Schiaretti.

"También los desagües. Estamos cumpliendo nuestro compromiso y San Francisco va a dejar de inundarse. Un vecino me dijo hoy 'Schiaretti, hace 35 años que estoy esperando esta obra, ¿Sabe cómo me entraba el agua a mí? Ahora con esto me va a mejorar la vida´. Esto a uno lo llena de alegría, estoy feliz por eso", aseguró Schiaretti.

Nueva sede

A su turno, el intendente García Aresca destacó el trabajo en conjunto de las firmas que se reunieron para darle impulso a este Cluster Tecnológico y destacó que fue posible gracias a las obras que proyectó la Provincia años atrás.

"Es un orgullo no solamente por el parque, sino por ustedes como emprendedores. Siempre están buscando nuevos horizontes, no solamente pensando en ustedes sino en el progreso de toda la ciudad", dijo el jefe municipal.

"En este lugar van a empezar a realizarse la primera etapa, las oficinas y donde va a estar el ente promotor, donde le vamos a poder dar garantía jurídica a las empresas que se instalen. También va a estar la sede del cluster", explicó Aresca.

"Antes de esto hubo una decisión de política de Estado. Esto no fue hoy, esto fue programado hace cuatro o cinco años cuando nuestro gobernador tomó dos decisiones importantísimas. Una fue la creación de los troncales de gas por toda la provincia. Nosotros lo sufrimos, muchos años no teníamos gas. Y Se hizo también el troncal lechero a Morteros. En ese momento ya se proyectó la fibra óptica. Por eso hoy vamos a disfrutar lo que hace varios años se proyectó llevar la fibra óptica a cada rincón de la provincia. Esto da la posibilidad de que cada pueblito del interior se pueda armar una startup, conectarse y pueda tener trabajo", fundamentó.