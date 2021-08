En las últimas horas se conoció que familiares del primer caso de coronavirus con variante Delta en San Francisco también tienen la misma variante. Se trata de tres personas, que quedaron aisladas en Buenos Aires apenas arribadas de Estados Unidos a Argentina.

Respecto a cómo se trabajó en el caso, desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Francisco, su titular Fernando Giacomino,dijo: "Esta es una familia que decide viajar a Estados Unidos. Son pacientes míos, tienen tres hijos, la mayor tiene 15 años. Se van a Estados Unidos, se colocan las dos dosis de Pfizer, la segunda dosis se la colocaron el 19 de julio y el 27 de julio llegan al país, a Ezeiza. Ya previamente de allá habían salido con hisopados PCR negativos y llegan a Ezeiza en donde les hacen test de antígenos. Al papá y a los dos menores les da positivo, son aislados en un hotel en Buenos Aires y la señora con su hija vienen manejando y llegan a San Francisco a las diez de la noche del día martes pasado".

Seguidamente, agregó: "Desde ese momento ya se activan todas las alarmas. Si bien ellas eran negativo, tienen que cumplir su aislamiento. Tanto la parte de Epidemiología del Hospital, como la parte del Tribunal Municipal de Faltas a cargo de la Dra. Roxana Chevallier, y yo, que conocía el caso debido a que eran pacientes míos, fueron aislados en sus domicilios, las dos personas."

El viernes, la mamá comenzó con cefalea por lo que por precaución se avisó al Hospital. "En forma conjunta con personal municipal se las acompaña, ellas en su vehículo. Van hacia el Hospital, se les toma la muestra de hisopado el viernes a la mañana, ella con síntomas de cefalea, y se manda la muestra a Córdoba. El sábado veníamos charlando con la mamá, le veníamos preguntando, le veníamos haciendo el seguimiento y anoche llega el resultado de que tenía la variante Delta".

La misma variante es la que tiene el resto de su familia: "Su esposo y sus dos hijos que estaban alojados en Buenos Aires, en la comunicación de ayer al mediodía que tuve con la mamá, no tenían todavía la confirmación de qué variante tenían ellos. Y hoy ya sí, ya está la confirmación de que tienen la variante Delta. Obviamente, sospechando de que podía llegar a ser esta variante Delta, la mujer quedó aislada en su domicilio. Se les llevó el alimento y se les dejó en la puerta, y medicamentos. Personal municipal se encarga de estar en contacto permanente con ellas, tanto yo como la parte de Epidemiología del Hospital. Por ende queremos garantizar que esta señora no se ha movido de su domicilio desde el día martes a las 22 que ha regresado a la ciudad y estamos en contacto permanente con la señora y su hija por si tuvieran alguna sintomatología".

Respecto a ciertas críticas sobre por qué no se tomó la medida de realizar un cordón sanitario, como en otros casos, Giacomino explicó: "Lo que se hizo en esta situación es el aislamiento en su domicilio. Ellas siguen lo pasos a través de Epidemiología del Hospital y de la Provincia. Lo que se hizo fue solamente aislarse y cuando presentó una cefalea ahí se les hizo el PCR y ahí vino el diagnóstico de la variante. Es más, su hija tampoco por el momento es positiva, pero no tuvo en contacto. Pensemos que es una familia que ha venido del exterior, que se han aislado a tres personas, no estuvo dando vueltas. Llegaron a Ezeiza, de ahí tres se separaron del grupo familiar, ellas vinieron manejando, llegaron a su casa y quedaron aisladas en su casa. Es totalmente distinto a otras situaciones en donde cuando se detectaron estuvieron dando vuelta por otros lugares".

El trabajo del municipio

Consultado sobre cuál es el trabajo del municipio ante estos casos, el secretario de Salud indicó: "Cuando llegan al país tienen que cumplir sus días de aislamiento y ahí se les hace el seguimiento, les llevan una notificación del Juzgado de Faltas que tiene que quedar aislados 10 días y al día siguiente tienen que venir a hacerse el hisopado nuevamente. Llegan al país, se hisopan, dan negativo y al día siguiente tienen que ir e vuelta a hacerse el hisopado. Es más, cuando hablamos ayer con la mamá, me preguntó si el lunes tenía que hacerse el hisopado y le dije que primero íbamos a esperar los resultados del hisopado que mandamos a Córdoba el viernes y después íbamos a ver cuándo se realizaba el próximo hisopado, pero el seguimiento se hace detallado. Llega, nos enteramos que la persona llega al país, Epidemiología de Córdoba le baja la orden a Epidemiología de la ciudad. A través de Epidemiología, el Hospital Iturraspe y el Tribunal de Faltas le hacen la notificación de que tiene que guardar su aislamiento en su domicilio. Cuando se cumplen los días de aislamiento en su domicilio se hace la planilla correspondiente, se las hace PCR, se espera el resultado del PCR, si el resultado en negativo salen afuera, pero sino no".

Sobre el final, Giacomino se refirió a los motivos por los cuales esta nueva variante genera preocupación. "Si bien lo que se sabe es que es una variante que no estaría generando una alta tasa de internación y de mortalidad, sí sería la variante que más contagios produciría. Es una variante de la que no teníamos muchos casos, ahora empezamos a tener a nivel de Córdoba y con dos o tres casos que llegaron ya enseguida se multiplicaron, eso habla de que un infectado con Delta produciría muchos casos más en la población", reflejó.