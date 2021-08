En las últimas horas se confirmó el primer caso de la variante Delta en San Francisco. Se trata de una persona que regresó al país desde Estados Unidos junto a su familia y cumplía aislamiento domiciliario en San Francisco.

La vicedirectora del Hospital Iturraspe y miembro del Coe Regional N° 3, Verónica Pepino, habló con El Periódico, se refirió a la situación y llevó tranquilidad:

"Tenemos confirmado el primer caso de variante Delta en San Francisco. Es un pasajero que vino en un vuelo de Estados Unidos. El paciente siempre respetó y está respetando todos los protocolos. Se le hizo hisopado antes de subirse al avión y cuando llegaron a Ezeiza se hisopó a la familia. Son cinco. Tres de ellos cuando se hacen el test de antígeno dan positivo, entonces se les realiza inmediatamente el PCR y quedan en Buenos Aires. Los otros dos negativos se vienen para San Francisco", explicó Pepino.

Seguidamente añadió: "Es importantísimo que se recalque tenemos un seguimiento de viajeros en donde está la jueza de faltas y estoy yo. Entonces por cada paciente que ingresa del extranjero a nosotros nos están notificando cuando el paciente viene a San Francisco para que nosotros le podamos hacer el seguimiento epidemiológico. Entonces ese paciente que se encuentra en San Francisco está cumpliendo con todos los protocolos, que eso es muy importante recalcarlo, con responsabilidad social".

De acuerdo a lo que informó, a cada persona que llega de viaje se le informa de la obligatoriedad de realizar aislamiento: "Ellos saben que tienen que hacer su cuarentena pero nosotros desde el municipio y desde Epidemiología del Hospital estamos al tanto, así que ni bien entró ese paciente a la ciudad de San Francisco se le labró el acta de infracción municipal diciéndole que tenía que realizar su cuarentena cumpliendo todos los protocolos. El paciente así lo hizo por supuesto. Y el viernes comenzó con síntomas uno de los integrantes de los dos que habían venido, así que llamó a la guardia municipal. La Policía municipal lo custodió hasta el ingreso a la carpa prehospitalaria previa comunicación conmigo para decirnos que iban a llevar a este paciente con síntomas para que en la carpa prehospitalaria le realicen el análisis clínico, o sea que lo revisaran, y para que le hicieran el hisopado para ver el estado en que se encontraba el paciente. Lógicamente les hicimos un test de antígeno a las dos personas, el test de antígeno nos dio negativo en las dos personas, pero sabiendo de que el paciente es un paciente que viene de viaje, con la posibilidad de ingresar una nueva variante a la Argentina, le hicimos el PCR, el cual que fue a Córdoba, y anoche nos informan que ese PCR tiene variante Delta".

"La familia ha cumplido con todos los protocolos, tuvo una excelente responsabilidad y en este momento, desde su ingreso a San Francisco, no ha tenido otro contacto, solamente estar encerrados en su domicilio", agregó.

Cabe señalar que tres delos cinco integrantes de la familia recibieron las dos dosis de la vacuna Pfizer en el lugar.

Estado de salud

De acuerdo al estado de salud de esta persona, de la que se omite por respeto el sexo y la edad, Pepino dijo: "He tenido una comunicación ayer, que se positivizó, y nos enteramos que tiene la variante Delta, y el estado de salud de las dos personas es bueno. Una de estas personas es PCR negativa y otra es positiva a variante Delta. De cualquier manera las dos personas están en aislamiento y están en buen estado en general".

De cualquier manera, ambas van a continuar en observación clínica y epidemiológica.

En cuanto al resto de las personas, que quedaron en Buenos Aires, aún no se supo si están contagiadas con esta nueva variante o no: "La familia no nos lo pudo confirmar, así que inmediatamente les escribimos a los referentes epidemiológicos de la Ciudad de Buenos Aires para que nos informen el resultado que había dado el PCR de esta gente así que estamos a la espera de los PCR de estas tres personas".

¿Alojamiento en hotel?

Pese a que la Provincia exigirá de ahora en más los contagiados con la variante Delta cursen el aislamiento en hoteles sanitarios. en este caso puntual no se hará.

Pepino respaldó la decisión. "Tenemos hace un año y medio un trabajo maravilloso, excelente, diría hasta puntilloso, con la gente de la Policía municipal. Ellos son los encargados de controlar que la gente cumpla con sus aislamientos. Nosotros por el momento nos vamos a manejar así. Nos parece que lo mejor es que si el paciente se puede aislar en su domicilio que se siga aislando en su domicilio, en este momento nosotros el caso lo tenemos en ese domicilio. Ese paciente positivo está en su domicilio. No lo puedo trasladar porque estaría llevando el virus de un lado a otro. Que se quede ahí, desde Policía municipal nos vamos a asegurar cómo le va a llegar la alimentación, quién se la va a llevar, en qué horario, que tengan todos los suministros que necesiten y que no tengan contacto con nadie. Eso es lo que hacemos. Por el momento nos está dando un excelentísimo resultado. En estos momentos no es conveniente sacar el paciente de su domicilio y llevarlo para otro lado", manifestó la vicedirectora del Hospital.

Sobre el final, recordó que la preocupación por la variante Delta viene por tratarse de una variante nueva, de la que aún hay poca información, y por tener una alta tasa de contagiosidad: "Por eso necesitamos poner inmediatamente en aislamiento al paciente. En este caso se han cumplido absolutamente todos los protocolos. Está en verse como es la evolución clínica de cada uno de los pacientes", cerró.

Vale mencionar que en las últimas horas también se confirmó otro caso en la provincia, vinculado al brote que ya acumula 18 contagios.