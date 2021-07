La directora nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, Analía Rearte, alertó este miércoles sobre el ingreso al país de la variante Delta de coronavirus y aunque señaló que todavía "no hay circulación comunitaria" sostuvo que "vamos a tener" casos de este tipo que podrían provocar un rebrote.



"No tenemos circulación comunitaria de variante Delta", dijo la funcionaria quien explicó que, hasta el momento, todos los contagios están relacionados con personas que viajaron al exterior.



Sin embargo, luego advirtió que existe el "riesgo de ingreso de una nueva variante, que puede provocar un rebrote" y revertir la curva de contagios que viene mostrando un descenso desde hace varias semanas.



"Tenemos 45 contagios de Delta de personas viajeras y alrededor de 15 contactos estrechos que eran convivientes y algunos no convivientes, pero todavía no hay casos de Delta sin antecedente de viaje o relacionado con un viajero pero claramente los vamos a tener", dijo Rearte.

En ese sentido, aseguró que "las medidas de prevención lograron demorar la entrada de la variante Delta y poner el foco en completar las segundas dosis ( de la inmunización) en agosto".



En diálogo con El Destape Radio, Rearte también brindó precisiones sobre la situación de la pandemia y sostuvo que "hace nueve semanas que venimos con descenso sostenido de casos".



Además, hizo una evaluación sobre el plan de vacunación y detalló que "el objetivo es llegar a cubrir al 60% de esos mayores de 50 con dos dosis, porque estamos en un 38%, mientras que los mayores de 60 años superaron el 60% de dos dosis".

Sobre las demoras en la llegada del segundo componente de la vacuna Sputnik V, agregó que el Gobierno nacional trabaja con "Rusia para que envíe componente 2", en tanto el laboratorio Richmond, en Argentina, "lo está produciendo, tiene cerca de un millón de dosis que están esperando la autorización y el control de calidad".



Por eso, dijo, espera que en las próximas semanas se pueda comenzar con la inmunización de "Richmond y las que llegan de Rusia".



Sobre Sinopharm y AstraZeneca, adelantó que "están aseguradas" las segundas dosis y que se comenzarán a aplicar en agosto.

