El viaje del presidente Javier Milei al Vaticano para participar del funeral del Papa Francisco se vio envuelto en dos controversias: su arribo fuera de horario al velatorio en la basílica de San Pedro y la participación en la comitiva de una funcionaria digital, en medio de cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos. Ante esto, el Gobierno respondió atacando al periodismo, pero sin dar mayores explicaciones.

El presidente argentino arribó a Roma en la tarde del viernes para asistir al funeral del papa Francisco, pero el horario elegido para su traslado le impidió estar presente en el último adiós al pontífice en la basílica de San Pedro, una instancia en la que sí estuvieron otros mandatarios como el francés Emmanuel Macron y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, entre otros.

Milei participó de la ceremonia oficial de despedida que se llevó a cabo el sábado, la cual concluyó con el traslado del féretro del Sumo Pontífice a la basílica Santa María la Mayor. Sin embargo, la ausencia del mandatario argentino en el velatorio desató críticas en redes sociales y medios de comunicación, lo que motivó una fuerte respuesta del propio presidente.

Desde su cuenta en X (ex Twitter), Milei escribió: "A la luz de muchos comentarios que veo de gran parte del periodismo, en los que hacen foco en cuestiones de 25° orden, cada día me queda más claro que obedece a un déficit de IQ muy severo ya que no tienen la capacidad para entender (son brutos) lo importante".

El comentario pareció dirigido a las críticas surgidas por su arribo a la capital italiana después del cierre del recinto en San Pedro, cuando se realizaba el rito del sellado del féretro. Mientras la comitiva brasileña, encabezada por Lula, participaba de la despedida, el avión presidencial con Milei y su comitiva apenas aterrizaba en suelo italiano.

Posteriormente, cuentas de redes sociales vinculadas al Gobierno difundieron una imagen de la delegación argentina frente al féretro de Francisco, aunque con el cajón ya cerrado y sin participar del velatorio oficial. Sin embargo, ni Milei ni el Gobierno mostraron esas imágenes.

La agenda de Milei antes de viajar incluyó actividades en Buenos Aires hasta el jueves por la noche. A las 19 encabezó un acto en ESEADE, donde brindó un extenso discurso en reconocimiento al economista Jesús Huerta de Soto. De acuerdo a lo informado, el economista también fue invitado a la Casa Rosada para una reunión este mismo domingo.

La delegación que acompañó a Milei estuvo integrada por su hermana y secretaria general, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el canciller Gerardo Werthein; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Y a las críticas sobre la llegada tardía y la cantidad de funcionarios, la mayoría muy críticos en otro tiempo hacia el Papa, se sumó otra polémica al revelarse el viaje de una funcionaria de menor rango vinculada la comunicación oficial y a la campaña del vocero Adorni para ser jefe de Gobierno en Buenos AIres.

Usuarios de redes sociales contrastaron la situación de la comitiva argentina con la participación activa de otros presidentes en el velatorio. Lula, por ejemplo, publicó una imagen junto al féretro acompañada de un mensaje: "Que tu sabiduría, coraje y compasión sigan iluminando los corazones de todos nosotros".

Nuevas críticas contra periodistas y acusaciones de "mentiras"

Durante el regreso al país, Milei profundizó sus críticas hacia el periodismo a raíz de la cobertura sobre su llegada tardía a Roma. A través de su cuenta en X, el presidente replicó un post del periodista Marcelo Bonelli, quien había difundido una encuesta referida a su demora, y expresó: “En definitiva, vale la reflexión twittera: La gente no odia lo suficiente a los ‘periodistas’”.

En la misma red social, Milei también respondió a Bonelli en horas de la madrugada: “Siempre peleado con los hechos. Un mentiroso patológico. No importa el tema que trate, siempre miente”.

El periodista Francisco Olivera también fue mencionado en los mensajes presidenciales, luego de que en el canal La Nación+ emitiera un informe sobre presuntos "trolls" oficialistas. “PERIODISTAS MINTIENDO Para variar…”, publicó Milei al compartir una réplica de una cuenta que negó vínculos formales con el Gobierno.

Milei dedicó varios mensajes más a cuestionar a los trabajadores de prensa, a quienes acusó de mentir deliberadamente y de recibir pagos para difundir información falsa. Pero no brindó detalles ni información para contrastar las críticas.

Polémica por el viaje de una community manager oficial

La controversia en torno al viaje presidencial no se limitó al horario de llegada. Una imagen capturada en la mañana del domingo 27 de abril en el Aeroparque Jorge Newbery, tras el regreso desde Roma, reveló la presencia en la comitiva oficial de Macarena Jimena Rodríguez, coordinadora de contenidos digitales de la Presidencia.

Rodríguez, conocida en redes como "tiktokera libertaria", había sido nombrada oficialmente el 1° de febrero de 2025 bajo el régimen SINEP como Coordinadora de Contenidos de Activos Digitales, con carácter transitorio por 180 días. Su desembarco en el Gobierno fue interpretado como un refuerzo a la estrategia de comunicación directa a través de las redes sociales.

La participación de Rodríguez en un evento diplomático de la magnitud del funeral de Francisco desató fuertes cuestionamientos en torno al uso de recursos públicos y la coherencia del discurso oficialista que promueve el ajuste fiscal y la lucha contra los privilegios de la "casta política".

Según información publicada por Noticias Argentinas, los gastos del viaje de toda la delegación, incluida Rodríguez, habrían sido cubiertos con fondos públicos, como es habitual en las comitivas diplomáticas. No obstante, la falta de explicaciones claras por parte del Gobierno alimentó las críticas.

La reacción oficial no tardó en llegar. El vocero Manuel Adorni calificó como "fake news" las informaciones que apuntaban a la presencia de una "community manager" en su equipo, pero evitó confirmar o desmentir la participación de Rodríguez en el vuelo oficial ni brindar precisiones sobre su tarea específica en Roma.

Las imágenes de Rodríguez participando de actos proselitistas en el pasado reavivaron el debate sobre la utilización de recursos públicos con fines partidarios.

El caso evidenció una tensión entre la narrativa oficial de austeridad y las prácticas concretas de la administración, generando un clima de creciente malestar social en torno al manejo de los fondos públicos.