Sanfrancisqueño partió a pie hacia Villa Concepción de El Tío para agradecerle a la Virgen

Horacio Perna (34), un vecino de San Francisco, comenzó en las primeras horas de este lunes una peregrinación hacia Villa Concepción de El Tío a pie, a donde planea llegar para pasar el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que se conmemora cada 8 de diciembre.

La aventura, que comprende unos 80 kilómetros, empezó en los primeros minutos de hoy. Llegó a Devoto cerca de las 4 de la mañana y, luego de descansar dos horas, siguió camino hacia La Francia. A las 15.30, estaba a 5 kilómetros de ese destino. "Voy a parar en La Francia, me voy a quedar a dormir acá y voy a seguir mañana porque ya hice muchos kilómetros hoy", sostuvo en diálogo con El Periódico.

El motivo de su hazaña tiene que ver con un agradecimiento especial: "Empecé a peregrinar hacia 'la Villa' en 2010. No fui los dos últimos años por la pandemia y hubo un año que no pude ir, pero lo hacía siempre a caballo. Después, en auto con mi familia. Y este año tenía una promesa con la Virgen, y era ir caminando".

"Mi familia y yo somos católicos, muy devotos, siempre pedimos por la salud y por el bienestar de la familia y la verdad es que estamos agradecidos. Sentimos que la ayuda viene desde ahí, es según la creencia de cada uno. Yo ya había prometido a mediados de año de que iba a hacer la peregrinación a pie. Siempre lo había pensado, pero nunca lo había podido concretar debido a un problema de sobrepeso que tenía. En los últimos años bajé considerablemente de peso, así que ahora el estado físico me permitió poder hacerlo", agregó el hombre, que asiste desde toda la vida a la parroquia Cristo Rey.

Sobre el periplo, indicó: "Lo voy a hacer despacio, tengo tiempo hasta el domingo para llegar. Mi idea no era llegar el miércoles sí o sí. Si llego, bien, pero si llego más tarde no me importaría. Saliendo mañana, cerca de las 15.30 estaría llegando allá, yendo muy despacio. Aproximadamente hago 20 kilómetros en unas cuatro horas".

Respecto al objetivo, una vez allí, explicó que es el de poder participar de alguna de las tres misas previstas. Luego, volverá en colectivo.

Anécdotas del viaje

Para poder llevar adelante su agradecimiento, Perna se tomó una semana de vacaciones en el trabajo y dejó a su familia en San Francisco.

En el trayecto que ya lleva hecho, debió sortear algunos contratiempos. "El camino más o menos lo conocía por los viajes que hice a caballo, pero vine muy confiado pensando que iba a ser igual, pero uno se cansa, es otra cosa", dijo.

Además, en la Cañada de Jeanmaire se encontró con una enorme cantidad de víboras al costado de la ruta: "Ahí casi no hay banquina así que hubo que tener mucho cuidado con las víboras".

En tanto, pese a que le tocó un día parcialmente nublado, también se encontró con que el agua no le alcanzó. "Gracias a Dios me tocó un día medio nublado, no con tanto sol. Pero me quedé sin agua hace unos 20 kilómetros y no veo la hora de llegar a 'la Villa' para poder cargar", contó.

Día de la Inmaculada Concepción

Cada 8 de diciembre se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Ese día, en Villa Concepción del Tío, miles de feligreses se congregan para venerar, pedir y agradecer a la Virgen.