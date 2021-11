Luego de que trascendiera la historia de Romina Acosta y Aboubakr Sahifa, protagonistas del primer casamiento a distancia realizado en San Francisco, la jefa Departamental del Registro Civil, Susana Decilli, explicó en qué casos puede darse una situación así.

Decilli, que confirmó que este caso fue el primero en San Francisco, incluso de la provincia de Córdoba, comentó que requirió de un intenso trabajo previo de interiorización y de varias consultas a la Dirección General de Registro Civil de Córdoba. En ese marco hizo hincapié en que se trató de un matrimonio a distancia y no de un matrimonio virtual.

Decilli explicó que los matrimonios a distancia solo pueden hacerse cuando se trata de un a unión entre un argentino o una argentina y una persona de otro país. Y que debe haber una razón por la cual las personas no pueden estar juntas. "Esto se hizo ahora con el tema de la pandemia. Debe haber una razón y la razón por la cual las personas no podían estar juntas para realizar el matrimonio fue la pandemia", apuntó.

Sobre cómo fueron los preparativos para ese momento, recordó: "Fue una tarea no conocida, pero tuve mucha predisposición y mucho deseos tenía la novia de casarse, porque tuvo que traer una serie de papeles que no son fáciles de buscar. Pero ella los pudo encontrar y lo pudimos hacer. No creía que iba a llegar a buen término por la cantidad de papeles que se tenían que traer, pero bueno, se puedo lograr. La señora consiguió toda la papelería, que era encontrar partidas de nacimiento, apostilladas y traducidas, y se tuvo que conseguir un instrumento público".

"Fue un momento realmente lindo, increíble, porque esta chica trajo su celular por predisposición de ella, no es porque sí o sí lo tenga que hacer, y el novio estaba presenciando toda las ceremonia. Se emocionó mucho y fue algo algo lindo, porque nunca lo habíamos realizado antes", agregó la jefa departamental.

Sobre el final, indicó que a partir de esta primera experiencia hubo otra dentro del territorio provincial: "Después de esto se tuvo una iniciativa, una referencia, no me acuerdo si en Villa María o Río Cuarto, pero también hubo un matrimonio a distancia y tuvieron en cuenta más o menos el que habíamos realizado nosotros para ellos pedir los papeles que se necesitaban".

"Todo se hizo con el asesoramiento de la Dirección General, porque nosotros no teníamos conocimiento", cerró Decilli.

El primer casamiento a distancia de Córdoba

El casamiento, el primero a distancia que se celebra en Córdoba, tuvo lugar el 29 de octubre pasado. El trámite en nuestra ciudad se hizo desde el Registro Civil y fue completamente legal, pese a que la pareja aún no pudo conocerse en persona ya que el hombre vive en Marruecos.

La historia comenzó el octubre del año pasado, según contó la esposa a El Periódico, a partir de su interés en la cultura árabe y la incursión de ella en grupos afines de Facebook, donde conoció a quien le presentó a su ahora marido.

Ahora esperan, en febrero o marzo del año próximo, poder conocerse personalmente. “Algunos pueden pensar que fue poco el tiempo para conocer a una persona y casarse, muchos me han cuestionado eso, pero el amor a distancia es algo muy especial”, concluyó Acosta.