Se mudó a Villa Josefina y decidió conformar un Centro Vecinal para mejorar el barrio

Desde las próximas semanas, Villa Josefina, barrio perteneciente a Frontera, tendrá Centro Vecinal. Se trata de la primera entidad de este estilo que tendrá el sector, ya que si bien hubo una comisión que trabajaba con funciones similares, conformada por miembros de la escuela y de la iglesia, finalmente se deshizo.

El Centro Vecinal es una iniciativa, entre otras personas, de Jennifer Calvimonti, una vecina que se mudó desde San Francisco hacia el sector, habiendo conseguido casa propia después de alquilar por varios años, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida en el lugar.

"Al tener un lugar propio, sabemos que nuestros hijos se van a criar aquí y que ya desde aquí no nos vamos a ir. Viendo el desmejoramiento que había, dijimos de hacer algo por el bienestar a futuro", explicó.

La entidad aún no es oficial, si bien ya empezó a trabajar. Está conformada por nueve integrantes, con Calvimonti a la cabeza: además hay tesorero, secretario, dos vocales, dos vocales suplentes, un síndico y un síndico suplente.

"Estamos pronto a recibir los papeles de la entidad jurídica del Centro Vecinal, que nunca hubo. Sí hubo una comisión que estaba integrada por la escuela y la iglesia, pero eso se disolvió y ningún vecino más quiso emprenderlo. Después llegó la época oscura del pueblo, como le dicen los pioneros de este lugar, y ahora hace un par de años que se está colonizando otra vez, repoblando, con gente que ha comprado. Es decir, son propietarios, no se va a ir, no están usurpando, es muy importante aclararlo", agregó.

La comisión, que trabajará por dos años, asumiría una vez que consigan la inscripción como entidad jurídica: "Por el momento solo es de palabra. De igual manera, ya estamos gestionando cosas en la Municipalidad, estamos trabajando, no estamos esperando la fecha sino que ya hemos dado inicio".

Proyectos

Calvimonti se instaló en Villa Josefina desde hace un año y cinco meses. Antes, vivía en San Francisco con su familia. Y al conocer la realidad, decidió ponerse manos a la obra.

"En plena pandemia tuvimos la oportunidad de poder invertir en un hogar propio. Nuestra idea era irnos a las Sierras, pero no se podía trasladar. Entonces buscamos algo parecido porque queríamos una vida así, medio de campo, y surgió la oportunidad de invertir aquí", recordó sobre su llegada al sector.

En materia de proyectos, aseguró que los principales son los servicios. En ese sentido, buscan mejorar la iluminación y colocar cisternas, ya que Villa Josefina no cuenta con cañerías de agua potable.

"Los vecinos tenemos aljibe, y los que no, tienen tanques de depósito. Una vez al mes se pide un camión al municipio y ellos nos traen el agua cuando lo requerimos. No tenemos problemas de abastecimiento, es un camión al mes, 10 mil litros por familia. Pero la idea es hacer una cisterna para poder tener agua desde aquí, por si surgiera algún inconveniente. No siempre, pero a veces surgen situaciones que hacen que el vecino quede sin agua por dos o tres días. En cuanto a la luz hay, pero deberíamos tener un poco más", detalló.

Otro de los proyectos es armar una plaza, ya que no hay en el sector y los vecinos deben ir hacia otros barrios o incluso hasta San Francisco para que los niños pueden recrearse. Y también buscan poder refuncionalizar el salón donde se solían hacer festejos patronales, entre otros eventos. "Queremos volver a reconstruir eso que lamentablemente se dejó venir abajo", dijo.

Además, proyectan armar una sala de emergencias, ya que no tienen centro de salud y ante cualquier emergencia deben trasladarse al Hospital Iturraspe, y un aula educativa con acceso a tecnologías e internet: "Sería para que los chicos que empiezan la secundaria puedan tener una computadora, una impresora e internet, para que puedan seguir estudiando. Hay una realidad en el barrio: no todos poseen Internet, computadora y mucho menos impresora".

"La idea es volver a hacer conocer a Villa Josefina con el esplendor que tuvo, un lugar muy lindo para venir disfrutar en familia", añadió.

También un merendero

La mujer, que asegura que están con "muchas ganas" de arrancar, también fundó "Pequeños Gigantes", un merendero que asiste a más de 20 niños y adolescentes de entre 3 y 16 años, y que funciona en su casa.

"Lo pusimos en funcionamiento aquí en Villa Josefina. Hay varias mamás que están solas y que son jefas de hogar, entonces es para darles una mano a ellas el fin de semana. Solo funciona los sábados, porque durante la semana los niños que asisten al colegio Juan Gregorio de Las Heras, que es el colegio rural de aquí, y tienen su ración seca, que es el desayuno", explicó.

Por el momento, el espacio viene funcionando a partir de las donaciones de benefactores anónimos. "Sabemos que asisten a una iglesia cristiana y a través de la generosidad de ellos el merendero funciona, porque si fuese de mi bolsillo no podría hacerlo sola", indicó Calvimonti.

"Somos un grupo que no solo se queja o expone los faltantes que tiene el barrio, sino que está dispuesto a trabajar. Desde el municipio tenemos el apoyo", concluyó.