Horas de incertidumbre, desesperación y lágrimas vivió la familia de Camila Ferreyra (20) mientras la joven era intervenida de urgencia y en una operación de alta complejidad en el Hospital Córdoba, durante la jornada del lunes por el tumor cerebral que poseía.

Afortunadamente tras cinco horas de cirugía, según el testimonio de su madre, Silvia Luna, la joven evoluciona favorablemente y todavía en terapia intensiva pudo mandar un saludo de agradecimiento a todos los que hicieron fuerza y oraron por su salud.

En medio de lágrimas y emoción Silvia pudo contarle a El Periódico que “le pudieron sacar todo el tumor, por el momento le quedó afectado el brazo, el ojo y la pierna izquierda. Los médicos aseguran haber sacado todo el tumor, si quedaron restos pueden ser muy chiquitos”, contó.

“Fue una cirugía de alta complejidad y de alto riesgo-continuó-. Ahora puedo estar más tranquila, mucho mejor después de verla y orando para q su recuperación sea pronto. Y poder ir a casa y que ella esté con su beba Abigail”.

Este martes, Silvia pudo ver a Camila y le comentó las repercusiones que había generado su intervención, por lo que la joven decidió hacer un video para agradecer a la gente de San Francisco, la zona y de Córdoba capital que pidieron por su salud y ayudaron a su mamá para costear gastos.

Una ayuda especial

La noticia de la operación de Camila y el pedido de ayuda de su madre llegó a oídos de Juan Pablo Rodríguez al frente de la Fundación solidaria Un tatuaje por una sonrisa de Córdoba, y se acercó a visitar a Silvia para llevarle una donación.

En un video en vivo para sus redes sociales, Rodríguez contó que “Silvia y Cami son de San Francisco y el médico las llamó de urgencia porque se tenía que operar, salió una nota que estaban muy solas, que no tenían cómo bancar el alquiler del lugar, a la mamá no le importa si come o no, ella lo que quiere es llevarse a su hija de la forma que sea. Nosotros hicimos un evento hace poquito con mis colegas y amigos que me bancan y me acompañan en todos las iniciativas, en octubre tatuamos a bajo costo en el centro de Córdoba, gracias a la Municipalidad que nos acompañó y lo que recaudamos decidimos guardarla y entregársela a alguien que la necesite”.

Y visiblemente emocionado por el caso continuó: “No es mucho, son 28 mil pesos, que lo hicimos con todo el amor para tratar de ayudar a alguien y se recaudó en base a mucho sacrificio, pero nosotros vamos a seguir acá para darle una mano a Silvia y a su hija”.

Por su parte, Silvia entre lágrimas agradeció el gesto diciendo: “Ahora siento que no estoy sola, solo quiero llevarme a mi hija viva, le prometí a Cami que las dos nos íbamos a ir para que pueda volver a ver a su nena. Dios los bendiga a todos”.

El tatuador solidario también prometió abrir una cuenta para continuar recolectando dinero para lo que las mujeres necesiten.

Esta mañana, Silvia ya pudo comprar elementos que necesitaba Camila, además de poder pagar la pieza donde se está quedando.