Comienza la última semana de campaña previa a las elecciones presidenciales del próximo 19 de noviembre, y la agenda de este lunes abarca lo que dejó el debate televisivo protagonizado por los candidatos de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. El evento, obligatorio por ley, quedó marcado por la actitud del ministro de Economía de interrogar con preguntas directas a su rival, lo que le permitió contrastar capacidades, propuestas y conocimiento del Estado.

En San Francisco, el concejal Andrés Romero, referente de Unión por la Patria en el departamento San Justo, consideró que el candidato del oficialismo fue mucho más sólido y con propuestas tanto en el debate como en la campaña; mientras que sobre el candidato de extrema derecha cuestionó su desconocimiento de las relaciones comerciales con otros países y sus agresiones a distintos sectores de la sociedad, entre otros puntos.

Por otra parte, opinó sobre el apoyo del Partido Justicialista de San Francisco al candidato de Unión por la Patria; mientras que referentes locales como el intendente Damián Bernarte o el diputado Ignacio García Aresca reiteraron su neutralidad.

¿Qué análisis hace del debate del último domingo, que ha sido un poco más picante que los anteriores?

Ha sido una instancia más que importante para la democracia argentina, digo algo que es sabido pero que no por ello deja de ser importante. Tener el derecho a disentir, a debatir, a intercambiar, es uno de los valores principales del sistema. Creo que Sergio Massa ha dejado en claro que ha sido el que expuso las ideas más claras y el claro vencedor de la contienda argumentativa. Ocupó el centro de la escena con propuestas, con un discurso claro, con argumentos contundentes; y vimos desde el otro lugar al candidato de La Libertad Avanza muy endeble en la argumentación, con poco conocimiento de cómo funcionan las relaciones internacionales, cómo funciona la política de seguridad y el Estado en general. Estamos hablando de candidatos presidenciables, de quien va a tomar las decisiones más importantes que rigen la vida argentinos por los próximos cuatro años. Por ello no puede pasar desapercibido el desconocimiento en algunos temas que dejó manifiesto anoche Javier Milei.

Puntualmente se trató el tema del rol del Estado y las relaciones con China y Brasil. El Estado regula las condiciones y es el que defiende el trabajo argentino, no es que un empresario viaja y toca una puerta para vender su producto.

Totalmente. Me gustaría saber qué piensa el sector empresario de cómo Milei toma banalmente la relación comercial con China y con Brasil, principales socios internacionales de la Argentina. Me gustaría saber qué piensa, por ejemplo, la dirigencia del Parque Industrial, de las cuales muchas industrias tienen su principal mercado en Brasil, porque son autopartistas. Vemos un escenario de multipolaridad, como lo definió anoche Sergio Massa. No puede el sesgo ideológico evitar realizar acciones comerciales, intercambios y demás, que son beneficiosos para el crecimiento y desarrollo del sector industrial, y por ende, del sector laboral de la Argentina. Si uno desconoce las relaciones con China y Brasil está subestimando la situación laboral de más de dos millones de trabajadores en la Argentina, de más de cinco provincias que mantienen un vínculo directo con estos mercados. Yo puedo entender que uno se quiera diferenciar, pero no que se hable tan livianamente de cuestiones que son fundamentales para el futuro del país.

¿Creés que estos debates pueden puede torcer la voluntad en el voto de algunas personas?

Creo que tiene que ser importante a la hora de tomar las decisiones, no sólo el último debate sino ver el derrotero de cada candidato cuando expresa sus ideas a lo largo de toda la campaña. Muchos ciudadanos han visto en un primer momento la campaña desde lejos y quizás hoy ya un poco más compenetrados, y van a tener que tomar una decisión el próximo domingo. Y entendiendo que entre otras cosas, si tenés hijos que van a estudiar en la universidad pública y gratuita, hay un candidato que está proponiendo arancelarla, que te van a cobrar y te va a salir entre un millón y medio y dos millones de pesos anuales cada uno de tus hijos que puedan estudiar. No se puede retroceder en ese tipo de derechos. Y si bien nuestro gobierno ha dejado materias pendientes con gran parte de la sociedad, Massa ha demostrado que se pueden corregir y que hay un futuro en donde parcialmente se puede empezar a recomponer el estado económico de muchas familias argentinas. El otro candidato ha faltado el respeto a muchísimos sectores de la ciudadanía con agresiones. Massa en el debate ha demostrado bien cuál es la diferencia entre un modelo de país que se propone para conducir alguien incoherente y otra persona que conoce cada uno de los rincones del Estado, que sabe perfectamente cómo tiene que encarar lo que se viene.

Massa llamó a construir un gobierno de unidad nacional con distintos sectores. ¿Creés que es una forma de mostrar previsibilidad para el 2024?

Creo que a esta altura ya dejó de ser un anhelo la convocatoria de la unidad nacional, sino que pasó a ser una necesidad. Massa fue clarito y lo está demostrando en la construcción de este gran frente que yo considero de unidad nacional. Está convocando no solo a dirigentes de los distintos partidos políticos sino también va mucho más allá y pide la presencia en su gobierno de sectores de la industria nacional, de la cultura, de la vida social y eso es una muy buena noticia. Con la construcción de la paz, con la construcción y la profundización de una democracia mucho más justa, desde lo económico, mucho más igualitaria. Del otro lado, vemos que al contrario, quieren profundizar una discusión que ya está superada largamente, esto de los anti, de la negación, me parece que quedó atrás y no es la Argentina que queremos construir en el futuro.

- Ayer trascendió un comunicado del PJ de San Francisco en apoyo a Sergio Massa, pero por otro lado referentes políticos como el intendente Bernarte y el diputado García Aresca se mostraron neutrales, ¿qué opinas de esto?

- En primer término respeto las decisiones de los distintos dirigentes de los distintos partidos. Si bien uno puede estar de acuerdo o no, tomar postura en una instancia decisiva del país es algo que me parece importante. Celebro la expresión del Partido Justicialista, la convocatoria a la unidad nacional no distingue de camisetas o identidades partidarias sino que hablamos de la unidad de los argentinos hacia adelante. En segundo término, hay que respetar las expresiones de algunos dirigentes, nosotros consideramos que es imprescindible que el peronismo esté todo unido porque es el movimiento que ha transformado la historia argentina y que lo va a seguir haciendo en los próximos cuatro años. Creemos que la construcción tiene que ir hacia allá, incorporar a dirigentes de distintos sectores, y vemos ahí al gobernador electo Llaryora como alguien que puede ser fundamental en la construcción de la Argentina que queremos, con Córdoba con un papel fundamental.

Córdoba ha sido un terreno que le ha sido esquivo y Massa estuvo hace poco reforzando la campaña tanto en Córdoba como en Santa Fe. ¿Podrá revertir los resultados en Córdoba?¿cómo analizaste esa visita?

- Creo que hizo una agenda muy intensa, visitó Río Cuarto, firmó convenios con distintos intendentes y referentes de las ciudades más importantes de la provincia, y San Francisco también participó de esa actividad. Se firmó la tarjeta SUBE para el transporte público para el próximo año, algo que también es una buena noticia porque se le demandaba de distintos sectores de Córdoba al Gobierno nacional. En James Craik se reunió con empresarios y cooperativistas de distintos sectores productivos y a la noche cerró con un acto en la capital, donde a mí que participé del acto me sorprendió la cantidad de ciudadanos que no tenían identificación partidaria y que sobresalieron. Me parece que Massa ha sido muy prolijo, les ha hablado a los cordobeses con la verdad, ha pedido disculpas por esta relaciones que se desgastaron con el correr de los años. Creo que es un momento muy oportuno para convocar a todos los dirigentes cordobeses a que construyamos la Argentina que nos merecemos. No tengo dudas que va a hacer una muy buena performance el domingo que viene.