El candidato de Juntos por San Francisco, Marco Puricelli, reconoció la victoria del oficialismo en San Francisco pero se mostró conforme con la elección que llevó adelante la fuerza que encabezaba.

“Hemos hecho la mejor elección de la oposición en los últimos 40 años de la ciudad. En comparación con otras elecciones, además hemos logrado un fuerte avance que aún no alcanza enfrentando a la boleta única más trucha de la Argentina, que nuevamente hizo que el intendente de San Francisco se eligiera en Córdoba”, cuestionó en su discurso pasadas las 22 de este domingo, en el comité de la UCR.

El candidato opositor sostuvo que el actual sistema electoral con la BUS (Boleta Única de Sufragio) confunde al ciudadano: “Sin este sistema los resultados serían otros. Hay que desterrar de la ciudad estas prácticas”, pidió y agradeció a quiénes lo votaron.

Puricelli también remarcó en su discurso que consolidaron “un proyecto de ciudad” al lograr la unidad de este espacio político: “Nos vamos a mantener unidos, le ofrecimos un proyecto de ciudad a la gente, social y humano”.

Tras ello, indicó que el gran ganador en la ciudad fue Martín Llaryora (sacó mayor diferencia a la oposición que Bernarte en la ciudad): “Si Llaryora no estaba en la boleta de gobernador, Bernarte no sería el intendente. Aceptamos el resultado pero con reservas, no queremos más jugar un partido con la cancha inclinada”, señaló.