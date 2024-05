Sportivo Belgrano: cómo quedó la tabla tras el empate con Douglas Haig

Se completó la 7° fecha del Federal A con el empate 1 a 1 entre Sportivo Belgrano y Douglas Haig de Pergamino en San Francisco. Este empate le permite a la Verde seguir en lo más alto de la tabla de posiciones junto a Defensores de Belgrano.

La séptima comenzó el domingo con el triunfo agónico de 9 de Julio en Rafaela ante El Linqueño con goles de Bianciotti y Alfaro. Pavón había empatado transitoriamente para el equipo bonaerense.

Además, en la provincia de Santa Fe, Sportivo Las Parejas dio la nota porque goleó por 6 a 1 a Gimnasia de Concepción del Uruguay que significó la renuncia del entrenador Alejandro Gorno en el equipo entrerriano.

En tanto, en el duelo de más le interesaba a Sportivo, Defensores de Belgrano e Independiente terminaron igualando 1 a 1 con goles de Olivera para el Rojo y Kruger para el Granate.

Resultados de la 7ª fecha

Domingo | 9 de Julio (Rafaela) 2-1 El Linqueño

Árbitro: Marcos Liuzzi

Domingo | Sp. Las Parejas 6-1 Gimnasia (CdU)

Árbitro: Enzo Silvestre

Domingo | Def. de Belgrano 1-1 Independiente (Chivilcoy)

Árbitro: Fernando Marcos

Lunes | Sportivo Belgrano 1-1 Douglas Haig

Árbitro: Guillermo González

Libre: Defensores de Pronunciamiento

Tabla

8ª fecha

El Linqueño vs. Def. de Pronunciamiento

Gimnasia (CdU) vs. 9 de Julio (Rafaela)

Independiente (Chivilcoy) vs. Sp. Las Parejas

Douglas Haig vs. Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Libre: Sportivo Belgrano