En vivo: Sportivo Belgrano vs. Douglas Haig

Sportivo Belgrano recibe este lunes a Douglas Haig de Pergamino en el marco de la 7ª fecha del Federal A, con la chance de subirse a la cima de la Zona 3 en soledad. La Verde juega este lunes conociendo los resultados de la jornada y puede aprovecharlo.

Si gana, el equipo de Sergio Maza queda como único puntero, pero lo más importante es que suma puntos valiosos antes de la fecha libre.

La séptima comenzó el domingo con el triunfo agónico de 9 de Julio en Rafaela ante El Linqueño con goles de Bianciotti y Alfaro. Pavón había empatado transitoriamente para el equipo bonaerense.

Además, en la provincia de Santa Fe, Sportivo Las Parejas goleó por 6 a 1 a Gimnasia de Concepción del Uruguay que significó la renuncia del entrenador Alejandro Gorno en el equipo entrerriano.

En tanto, en el duelo de más le interesaba a Sportivo, Defensores de Belgrano e Independiente terminaron igualando 1 a 1 con goles de Olivera para el Rojo y Kruger para el Granate. Este empate permite que la Verde hoy pueda ser único puntero si es que le gana al Fogonero.

Resultados de la 7ª fecha

Domingo | 9 de Julio (Rafaela) 2-1 El Linqueño

Árbitro: Marcos Liuzzi

Domingo | Sp. Las Parejas 6-1 Gimnasia (CdU)

Árbitro: Enzo Silvestre

Domingo | Def. de Belgrano 1-1 Independiente (Chivilcoy)

Árbitro: Fernando Marcos

Lunes 20.35 hs | Sportivo Belgrano vs. Douglas Haig

Árbitro: Guillermo González

Libre: Defensores de Pronunciamiento

Así está la tabla

8ª fecha

El Linqueño vs. Def. de Pronunciamiento

Gimnasia (CdU) vs. 9 de Julio (Rafaela)

Independiente (Chivilcoy) vs. Sp. Las Parejas

Douglas Haig vs. Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Libre: Sportivo Belgrano