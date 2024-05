Sportivo Belgrano recibirá a Douglas Haig de Pergamino este lunes a partir de las 20.35 y con televisación de DirecTv Sports. Será con arbitraje de Guillermo González, acompañado por los asistentes Fernando Brillada y María Soledad Ríos; mientras que el cuarto árbitro será William Abdala.

La “Verde” marcha puntera en su zona, pero podría llegar al partido debajo de ella porque la fecha arranca el domingo y precisamente se enfrentan dos rivales directos: Defensores de Belgrano e Independiente.

Los dirigidos por Sergio Maza vienen de mostrar un sólido rendimiento en el último partido en Chivilcoy y hasta el momento no perdió puntos en el “Juan Pablo Francia”. Sin embargo, tendrá por delante un duro desafío ante el elenco de Pergamino, que quedó en las puertas del ascenso en la temporada pasada.

El “Fogonero” viene de tener fecha libre y de caer con Independiente en Pergamino en la fecha 4. Es uno de los siempre candidatos de la zona y vendrá a llevarse algo de San Francisco para recuperar terreno en la tabla de posiciones.

“No bajar la intensidad”

La victoria en Chivilcoy fue una muestra de carácter del equipo, con varias bajas se acomodó a las circunstancias del juego y supo resolver un partido complicado fuera de casa.

En ese marco, el entrenador señaló que de cara a lo que viene “hay que seguir reafirmando conceptos, seguir manteniendo la guardia alta, no bajar la intensidad porque creo que vamos a tener un rival durísimo que ahora tiene un técnico de recorrido que conoce muchísimo la categoría”.

Tras la lesión de Alejandro Toledo, el club tiene la posibilidad de incorporar un jugador a su plantel. En ese sentido, Maza indicó: “Ahí estamos, no hay mucho en el mercado, no hay algo que nosotros consideremos que nos tengamos que apurar o tengamos que tomar decisiones rápidas para reemplazar a Ale, que es un jugador importante. Estamos viendo ahora qué chance salen y qué jugadores no tienen continuidad en algunos equipos de B Nacional o del Federal y que se adapten a lo que nosotros somos, aprovecharlo y en junio poder sumar en otras posiciones. Vamos a tomarnos el tiempo para que el jugador que llegue aporte para la causa, para el proyecto y se acople al equipo”.