Sportivo Belgrano sigue arriba, pero tiene compañía

Sportivo Belgrano cerró la sexta fecha del Torneo Federal A en la cima de la tabla de posiciones de la Zona 3. Tras la gran victoria conseguida en Chivilcoy el elenco de Sergio Maza había quedado como único puntero, sin embargo este domingo Defensores de Belgrano lo alcanzó.

El Granate le ganó sobre la hora a Gimnasia en Concepción del Uruguay y también alcanzó el puntaje de la Verde. La diferencia con el equipo sanfrancisqueño es que Defensores tiene un partido menos porque ya quedó libre, condición que tendrá Sportivo recién después del partido con Douglas.

Precisamente, Sportivo recibirá al Fogonero el lunes 6 de mayo a partir de las 20.35 en el estadio “Juan Pablo Francia”. El partido será televisado por DirecTv.

Vuelve este martes

El plantel retoma los entrenamientos en la ciudad este martes por la mañana con trabajos en el gimnasio y en el predio. Trabajará de corrido hasta el próximo lunes (día del partido) inclusive.

Maza aguarda por la evolución de los jugadores lesionados y con dengue, esperando recuperar a algunos de ellos para el partido del domingo.

Cabe recordar que Gastón Monserrat estuvo afuera por distensión de ligamentos, Ezequiel Barrionuevo tuvo una lesión en el talón, Pedro Bravo se recupera de dengue y Leonardo Martina fue intervenido a principios de la semana pasada por un golpe en el tabique.

Seguirán afuera Mariano Mauri (meniscos-30 días) y Alejandro Toledo (ligamentos-7 meses)

Resultados de la 6ª fecha

Sábado | Independiente (Chivilcoy) 0-2 Sportivo Belgrano

Árbitro: Juan Nebbietti

Domingo | Def. de Pronunciamiento 3-1 9 de Julio (Rafaela)

Árbitro: Pablo Núñez

Domingo | Gimnasia (Concep. del Uruguay) 0-1 Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Árbitro: Maximiliano Manduca

Domingo | El Linqueño 0-0 Sportivo Las Parejas

Árbitro: Luis Martínez

Libre: Douglas Haig

Tabla

7ª fecha

Sportivo Belgrano vs. Douglas Haig

Def. de Belgrano (Villa Ramallo) vs. Independiente (Chivilcoy)

Sportivo Las Parejas vs. Gimnasia (Concepción del Uruguay)

9 de Julio (Rafaela) vs. El Linqueño

Libre: Def. de Pronunciamiento