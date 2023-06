El intendente de San Francisco Damián Bernarte dialogó con La Mañana de El Periódico en FM 97.1 en el marco del tramo final del cierre campaña, rumbo a las elecciones del próximo domingo 25 de junio donde también habrá elecciones para Gobernador.

En ese marco, el candidato del oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba, remarcó que hay grandes expectativas de ganar la elección. “Ha sido un camino intenso, fundamentalmente de aprendizaje, las cosas suceden o llegan en el tiempo que corresponde. Estamos con mucha expectativa, entendiendo que el domingo los vecinos y las vecinas de San Francisco nos van a acompañar ratificando un rumbo de gestión que tiene a San Francisco en un ciclo de crecimiento y desarrollo que es notorio. Tenemos expectativas ciertas de que vamos a hacer una muy buena elección”, expresó.

Además, se refirió a la candidatura de Martín Llaryora y la posibilidad de tener un gobernador nacido en San Francisco. “También se va a dar algo histórico, por primera vez vamos a tener un gobernador electo a través del voto popular nacido en San Francisco y que en estos 40 años de democracia recuperada, todos los gobernadores fueron de Córdoba capital, el primer gobernador del interior sea de San Francisco realmente nos llena de orgullo. Creo que la gente la va a dar la posibilidad de gobernar la provincia a Martín, que ha sido un intendente exitoso en San Francisco y en Córdoba capital, que cuando fue vicegobernador no solo fue el presidente en la Legislatura sino también ayudó en el proceso de construcción política que marca un cambio generacional, con otra visión y con otra forma de hacer política que en Córdoba se viene desarrollando, pero que con Martín alcanza su máxima expresión, por eso creo que va a ser un domingo histórico en San Francisco", indicó.

Críticas: “O hay mucho desconocimiento o hay mala fe”

Con respecto a las críticas de la oposición y las promesas planteadas contra la gestión actual, Bernarte comentó: “Trato de ponerme en el lugar del otro, uno va cambiando, se quieren diferenciar y es lógico porque si nos dijeran que está muy bueno todo lo que hacemos no serían oposición. Es lógico que planteen una mirada diferente, después hay momentos donde me sorprendo: o hay mucho desconocimiento o hay mala fe…. pero en algunos casos puntuales cuando uno escucha decir que, por ejemplo, en el área de Salud que van a poner el servicio de salud las 24 horas en la Asistencia Pública o en algún dispensario en particular. Hay por lo menos un desconocimiento profundo, sobre todo candidatos que vienen de familias de médicos, que los asesoran en la campañas. Si los directores de las cuatro clínicas privadas de la ciudad hace una semana atrás salieron en la prensa gráfica alertando sobre la falta de médicos, un problema que aqueja al país, la provincia y la ciudad. Egresan pocos, los que egresan se quedan en la capital, las clínicas con internados en nuestro departamento cerraron casi todas… entonces ¿cómo van a hacer?”, indicó el intendente.

En tanto, sobre el planteamiento que hizo Juntos por el Cambio en la Justicia electoral, remarcó: “No hay ningún fundamento, se buscó el título porque después cuando sale la resolución como ya pasaron las elecciones no pasa más nada, lo tomo como parte de las reglas de juego y si creen que les asiste el derecho, las controversias de la vida en sociedad se resuelven en Tribunales, uno hace un planteo y el otro da las explicaciones, se defiende y finalmente el juez define. No es nada dramático”, remarcó.

Carta orgánica: "Resulta necesario como carta de presentación”

Por otro lado, Bernarte afirmó que es necesario para San Francisco contar con Carta Orgánica. “Nosotros vamos a trabajar para generar las condiciones para llamar a una Asamblea Constituyente, pero creo que un cuerpo legal en sí mismo no modifica la vida de la gente necesariamente. La Constitución Provincial permite tener la Constitución Municipal, data de fines de la década del 80, han pasado más de 40 años y San Francisco es la única ciudad grande de la provincia de Córdoba que no ha dictado su Carta Orgánica, cuando uno analiza, las cartas orgánicas con copias de la ley que regía antes (Ley 8.102) y que como novedad el agregan la figura de vice intendente. Creo que es necesario tenerla como una cuestión de presentación de la ciudad, más allá del resultado final que uno anhela que marque cómo somos los sanfrancisqueños, que marquen un perfil de ciudad de San Francisco, creo que resulta necesario como carta de presentación”, señaló Bernarte.

Finalmente, el intendente explicó por qué no participó del debate de candidatos. “Teníamos organizadas las actividades de campaña con mucha anticipación, tuvimos 104 reuniones en campaña y planteamos que teníamos reuniones previamente organizadas. Los debates son espacios interesantes y que normalmente sirven para quienes no son gobierno, es para posicionarse mejor y si está el candidato oficialista es todos contra el candidato oficialista, es una realidad y lo he vivido siendo oposición. El que gobierna debate a través de sus actos de gobierno, queda bien claro lo que expresa y lo que siente. Teníamos reuniones previamente organizadas, pero felicito a quienes han organizado los debates porque es una herramienta útil y necesaria fundamentalmente para quienes pretenden llegar al gobierno y tratan de mejorar su posición”, indicó.