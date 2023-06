Marco Puricelli: “Queremos transformar a San Francisco”

El candidato a intendente de Juntos por el Cambio (JxC) en San Francisco, Marco Puricelli, encabezó este miércoles el acto de cierre de campaña que este espacio político realizó en el salón del Club de Abuelos, en el que estuvo respaldado por otros candidatos de su lista y referentes de JxC. Previamente, Puricelli dialogó con El Periódico Radio 97.1 y explicó algunos de los ejes de su propuesta para llegar a la intendencia, además de cuestionar al oficialismo.

El candidato, que tendrá su primera participación en una elección en la ciudad, aseguró que desde noviembre de 2021 viene construyendo su proyecto político local e “impulsando un cambio de gobierno en San Francisco”.

“El fin de semana conversaba con una pastora sobre el cierre de campaña, y le decía que se termina esta etapa y nos costaba dimensionarlo. Y ella me dijo que no termina nada, sino que empieza. Y es así, va a empezar algo distinto. Fue un año y medio muy intenso, yo siento que se consolida el desafío político más grande de mi vida, que fue lograr que lleguemos hasta acá con la oposición política. Sobre todo con una propuesta que logramos solidificar el programa de gobierno y plantear una alternativa”, contó.

Por otra lado, aseguró que recibe apoyo en sus recorridas barriales. “Comenzamos a caminar y desde que se presentó la lista el apoyo que sentimos en la calle y en las instituciones fue muy grande. Nos da mucha energía y estoy convencido de que el domingo ganamos la elección. Somos la única fuerza que le puede ganar a Bernarte”, dijo.

“Hace un año dije que teníamos que estar todos unidos, que debíamos trabajar en una propuesta competitiva y que yo iba a ser el candidato de Juntos por el Cambio. Todo eso que dije ocurrió, tenemos ya 45 días de campaña en el medio y hemos llegado a transmitir el mensaje a la sociedad de qué tiene para decir Juntos por el Cambio”, añadió.

En otro orden, cuestionó el diseño de la boleta única y cuestionó al actual gobierno. “No hubo campañas oficiales para enseñar cómo se vota y aprovechar bien esta herramienta. Hace falta que el Estado brinde herramientas y no hubo campañas publicitarias o de difusión de la boleta única”, criticó.

- ¿Por qué le pide a la gente que lo tienen que votar?

- Porque somos el cambio posible, estamos cerca de ganar y oxigenar la política de San Francisco. Hay que trabajar la salud de otra manera, necesitamos un municipio que sea más transparente, que se aboque a las prioridades, que el municipio vuelva a construir viviendas, que es una necesidad. Necesitamos un intendente que no tenga tantos compromisos con la Provincia para pelear en Santa Fe y Córdoba para que mejore la seguridad. Necesitamos una profunda transformación en la salud municipal, hay un abandono, puntualmente en la zona sur. El centro de salud del barrio Las 800 se va a convertir en un centro de salud 24 horas, vamos a asfaltar sus alrededores, le pondremos luminarias y seguridad 24 horas, para que sea un punto estratégico de atención para los vecinos de la zona sur.

- ¿Y en materia de educación?

- Quiero que en el Polo Educativo se invierta más por alumnos del CRES y no en publicidad en Córdoba de alumnos que no vienen. Hace falta que por cuatro años nos aboquemos a las prioridades de los vecinos. Más que correr detrás de las elecciones queremos un municipio que se aboque a los problemas que tenemos hoy en la ciudad, que entendemos que el actual oficialismo no ha logrado transformar ciertos temas de San Francisco y que van a ser un problema a largo plazo.

- ¿Siente que si se hubieran puesto de acuerdo antes en la interna podrían haber construido más?

- Yo que era el nuevo, el que nadie conocía, gané la encuesta. Para mí es una pasión, una responsabilidad que hago con mucha convicción. Creo que la dirigencia de Juntos por el Cambio ha tenido una fortaleza gigantesca de poner lo colectivo por sobre lo individual, ese es el motivo por el cual llegamos hasta acá. Nosotros queremos transformar a San Francisco, queremos gobernar, ganar las elecciones del domingo y lo vamos a hacer. Lo asumo con mucha seriedad. Hay que ir para adelante. Estamos preparados para gobernar San Francisco.