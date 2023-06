Más obras, Policía Barrial, cuidado del medioambiente y un mercado municipal: las propuestas de Andrés Romero

La campaña electoral para la elecciones del 25 de junio entra en su etapa final y el candidato a intendente de San Francisco por Creo en Córdoba (Frente de Todos), el concejal Andrés “Bocha” Romero, detalló sus propuestas para gobernar la ciudad, principalmente en temas como completar obras en los barrios, cuidado del medioambiente, acciones contra la inseguridad y la creación de un Centro Municipal de Alimentos.

Romero, cuyo espacio propone a Federico Alesandri como candidato a gobernador, dialogó con El Periódico Radio y aseguró tener muy buena respuesta de los vecinos en sus recorridas barriales. “Por una cosa u otra he estado siempre cerca de los vecinos y la política me ha puesto más cerca. Nuestra campaña tiene que ver con el cara a cara con los vecinos, poder charlar en su casa y llevar una propuesta que es viable y está muy bien conformada”, explicó.

Entre otros ejes, propone un sistema de créditos blandos para las conexiones domiciliarias de servicios, un área específica para el control y cuidado del medioambiente, gestionar la vuelta de la Policía Barrial, potenciar los centros de salud, la tarea de contención de los clubes deportivos amateurs y crear un Centro de Alimentos que ofrezca una canasta básica a precios justos con productos regionales.

- ¿Qué propuestas trata de llevar a los vecinos?

- Primero, tenemos un valor importante como la coherencia. Siempre nos hemos mantenido en el mismo lugar, con un discurso basado en destacar las cosas que están bien en la ciudad, como las obras de fondo; y mejorar la obra pública, es decir, el derecho que te lleguen a tu barrio las cloacas, el gas o el pavimento. Cualquier Gobierno municipal debería garantizarlo desde el vamos. En los últimos años es cierto que se ha avanzado en obras públicas, pero proponemos desde hace mucho las conexiones domiciliarias. San Francisco tiene un presupuesto millonario, similar al de Villa María o Rafaela, ¿por qué no puede tener el mismo porcentaje de servicios? Creemos que un 30 o 40% de la ciudadanía no accede a las cloacas o el gas, o sea pasa el servicio por su barrio pero no puede hacer las conexiones por el valor que tienen. Creemos que ahí el municipio puede otorgar créditos blandos, con cuotas accesibles de acuerdo a la capacidad de pago, y de esa manera los vecinos cuentan con el servicio y además redunda en calidad de vida. Son temas centrales de la vida cotidiana.

- ¿Propone un programa de créditos para esto?

- Sí, créditos blandos para aquellos que deseen hacer la conexión, es una obligación. Pero también tenemos un relleno sanitario que funciona como un basural a cielo abierto, una ausencia de pulmones verdes. Tenemos plazas en buen estado y que son muy bonitas, pero que le faltan árboles. En la ciudad en general falta un plan de forestación, no hay más cortinas forestales. Tampoco hay control de las empresas que trabajan con líquidos industriales y que son altamente contaminantes. ¿Cómo lo resolvemos? Proponemos un área específica del medio ambiente dentro del municipio, con recursos propios y con poder de policía para poder intervenir. No solo por el control, que es necesario, sino también por la concientización. Hay un sistema de recolección de residuos que es prehistóricos, en todas las ciudades se trabaja en en el tratamiento de esos residuos, en San Francisco es una cuestión más que embrionaria, como dijo el intendente. Hemos elevado muchos propuestas y tenemos una plataforma al respecto porque se trata del presente y del futuro.

¿En su contacto con vecinos en los barrios nota preocupación por el tema inseguridad?

Es una de las principales demandas. No es solo el arrebato o el robo, sino que se le suman actos vandálicos y el uso de la fuerza desmedida sobre la víctima. Hay poca presencia policial, no alcanza con los efectivos hoy presentes. Ojalá que el Cuerpo de Prevención sea una solución y no parte del problema, en otras ciudades ese modelo fracasó. Sí creo que deberíamos gestionar la vuelta de la Policía Barrial. Tenemos un gobierno municipal y provincial del mismo signo político, ¿cómo es que no se pueden hacer gestiones para que San Francisco reciba la ayuda necesaria en seguridad? Móviles y cámaras está bien, pero si no contás con efectivos policiales que tengan presencia territorial, el vecino queda desfavorecido. Proponemos la vuelta de la Policía Barrial, que había traído seguridad y despareció porque se la utiliza para otra cosa.

- Tenía buena aceptación la Policía Barrial.

- Lo venimos diciendo hace tres años en el Concejo Deliberante. Y no me quedo solo en la presencia policial, hay que seguir trabajando mucho más en lo social, en lo cultural, generar más oportunidades para nuestros jóvenes. Muchos están a la deriva muchas veces cuando terminan el colegio secundario. ¿Cómo trabajamos desde el Estado municipal? Proponemos talleres de oficio en los barrios, también la participación de equipos interdisciplinarios en los centros de salud para que aborden cuestiones sociales y de atención primaria en la salud. Y también vamos a reforzar los recursos económicos para los clubes de deporte amateur, que son centrales porque son la primera línea de contención. Transmiten valores, formación y educación a nuestros niños. Son fundamentales para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Hay recursos en el municipio y tienen que ser enfocados para capacitación e infraestructura de nuestros clubes, para trabajar sobre la violencia, la inclusión y la formación deportiva. Son pilares de cualquier sociedad igualitaria.

- ¿Cómo es su idea para un mercado municipal de alimentos?

- Hay un problema con la canasta básica y proponemos un mercado municipal de alimentos, una propuesta que nos ha distinguido del resto de candidatos, que han hablado de los mismos ejes. Los valores de los alimentos se han ido por las nubes, no puede el Gobierno municipal mirar para otro lado. Proponemos la creación de un ámbito en donde los productores regionales y provinciales puedan ofertar sus productos y tener una canasta de carne, lácteos y almacén a un precio justo, razonable y accesible. Pero vamos a respetar los otros comercios de barrio o el supermercado, para que no los perjudique. Cuando trajimos las garrafas sociales, acordamos un funcionamiento lógico que no los perjudique y que sea una oferta más. El mercado funcionaría con la misma lógica, no sería todos los días, sino mensual. Que las familias que quieran acceder a esta canasta lo tengan a disposición. No es perjudicar a nadie.

- ¿Cómo ve el resto de la campaña?

- Nosotros presentamos propuestas que están basadas en ejes que nos plantean los vecinos. Veo que otras propuestas políticas se basan en espejitos de colores y falsas promesas. Nosotros tenemos una coherencia que respetamos. Vemos que hay algunos que no pueden explicar si son oficialismo u oposición, porque están dentro del entramado oficialista pero se oponen. Otros que son recién llegados y quieren gobernar una ciudad que prácticamente no conocen porque hace solo seis meses que viven acá. Creemos que es nuestra oportunidad y le pedimos a la sociedad que nos acompañe, que valore nuestra propuesta y estamos abiertos a todas las sugerencias posibles.