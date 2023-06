El vicegobernador Manuel Calvo recorrió el pasado lunes las obras que el Gobierno provincial lleva adelante junto a la Municipalidad en el camino al barrio Plaza San Francisco y en la plaza del sector, las cuales se encuentran con un avance del 70 por ciento y fueron habilitadas la semana pasada. El funcionario provincial estuvo acompañado por el intendente Damián Bernarte y otras autoridades provinciales y municipales.

En una entrevista con El Periódico Radio 97.1 junto al intendente, Calvo explicó algunos ejes de la propuesta que encabeza Martín Llaryora en Hacemos Unidos por Córdoba para las elecciones del próximo 25 de junio y aseguró que en caso de retener la gobernación se aplicarán medidas que consideró “innovadoras” en materia de educación, salud y seguridad.

“Llaryora no es un sanfrancisqueño más, es el mejor de nuestra generación y estoy seguro que toda la ciudad de San Francisco, la región y la provincia lo va a acompañar para que los sueños que quedan por cumplir los podamos hacer realidad”, dijo Calvo.

- ¿Cómo evaluó las obras en Plaza San Francisco?

- Quiero felicitar al intendente y a todo el equipo municipal. En una de las primeras charlas que tuvimos con Damián cuando se hizo cargo de la intendencia hablamos de las distintas necesidades y de qué manera resolver aquellas obras con un valor importante. Y llegar con el pavimento a Plaza San Francisco vaya si es importante, también con la obra de la plaza. Hemos estado recorriendo la obra y nos recibieron los vecinos y estaban felices, nos pone contentos de saber que hemos cumplido con un compromiso más que asumimos con la ciudad. Desde el Gobierno provincial hemos tenido un plan de obras estratégico para San Francisco que comenzó en aquella primera gestión de Martín Llaryora y que sostuvimos en el tiempo, más allá de a quién le tocó gobernar. Hemos tenido un plan sistemático de obras que nos ha permitido cambiar la realidad de San Francisco. Recordemos el inconveniente que generaba una pequeña lluvia en la ciudad. Avanzamos también en pavimentación, el saneamiento urbano con las cloacas, que estaba totalmente colapsado. Todo eso ya es parte de lo que hicimos y ahora están las obras que seguimos realizando en beneficio de los vecinos. El compromiso que asumimos con el gobernador es estar siempre al lado de los vecinos. Nosotros estamos para gestionar y transformar la realidad de los vecinos, comprometiéndonos con más obras y servicios.

- ¿Se están dando los resultados que esperaban en las distintas elecciones en la provincia?

- Somos muy respetuosos de las elecciones en sus términos. El fin de semana han votado más de 30 municipios en la provincia y hemos tenido una gran alegría recuperando bastiones electorales que no veníamos conduciendo en este tiempo. En el departamento San Justo hemos tenido dos grandes triunfos en Saturnino María Laspiur y en Morteros con Sebastián Demarchi, con un espacio político local pero con un acompañamiento muy firme en lo provincial hacia la candidatura de Llaryora, comulgando todos en un mismo espacio provincial. Martín comenzó transformando San Francisco y hoy lo está haciendo en Córdoba, y sin dudas que la gente acompaña buenas gestiones. Siempre decimos que el cambio no es una consigna electoral, el cambio se ejerce de manera permanente cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar, generando acciones.

- El tema de la seguridad se ha convertido en uno de los temas de la campaña, incluso con la compra de las armas no letales. ¿Qué cree que se puede hacer y qué mirada tiene Llaryora?

- Tenemos en claro que la inversión en seguridad debe ser permanente. El Gobierno provincial no solo mantiene la fuerzas de seguridad provincial con los estándares internacionales en materia de videovigilancia, móviles y capacitación; utilizando la tecnología y nuevos elementos como las armas no letales. Martín tiene una mirada de las policías municipales, vemos que pueden colaborar en la prevención del delito. Y en este sentido tenemos un programa para avanzar con la seguridad ciudadana con los consejos de seguridad barrial, que tenemos en San Francisco, con la entrega de móviles para seguridad ciudadana, que hemos entregado en San Francisco y toda la provincia, y alrededor de 30 que entregamos en los últimos tiempos en el departamento San Justo. Creemos que debemos amalgamarla con las policías municipales colaborando con las fuerzas provinciales. Pero la inseguridad y el desempleo tienen que ver con la exclusión social. Mientras en el país no haya un plan económico decente, sin dudas estos temas van a ser recurrentes en nuestra agente.

- Es un conjunto de cosas como la situación económica, adicciones, situación social…

- Tiene que haber políticas a nivel nacional que acompañen el desafío de cada una de las provincias, pero también un comando unificado en las fuerzas de seguridad. Como aquí en San Francisco, fuimos a buscar a todas las fuerzas de seguridad que están y los alquileres para cada una de ellas los solventa el municipio. Seguramente hay más cosas por hacer, pero tenemos esta situación de exclusión social por la falta de políticas económicas. Tanto el actual gobierno nacional como el anterior han fracasado rotundamente en materia macroeconómica y han sumergido a todas las provincias en una desgracia económica. Y Córdoba es distinto, porque gestionamos distinto, austeramente. Córdoba va para arriba, a la inversa de la Argentina, y eso tiene que ver con el modelo de gestión de nuestro gobernador. Que seguramente no genera mucho rating, porque no hablamos mucho sino que trabajamos. No aparecemos solamente en época de campaña.

- ¿Qué cambio puede darle Llaryora a la provincia, teniendo en cuenta que ya no será candidato Schiaretti y tampoco está De la Sota?

- Martín es parte de una nueva generación de dirigentes de la que también nos sentimos parte, hemos acumulado una experiencia que nos permite innovar en el tiempo que nos toca. Estamos seguro que a partir del 10 de diciembre, cuando Martín se haga cargo de la gobernación, vamos a poder continuar todo lo bien que se ha hecho y vamos a poder innovar para tranformar lo que hay que transformar y que Córdoba siga creciendo. Tenemos la convicción y la valentía necesaria para poder hacerlo. Sabemos que tenemos que incorporar acciones para reformas de otra generación y estamos dispuestos a enfrentar para llevar adelante este modelo de gestión de Córdoba, que hoy se mira en todo el país, pero debe innovar más en materia educativa, de salud y de seguridad. No vamos a descansar hasta cumplir los objetivos y que los cordobeses estén mejor. Vamos hacia una educación de avanzada, con una nueva pedagogía; avanzamos en materia de salud con una articulación público y privada; y avanzamos en materia de seguridad con una formación de avanzada de los agentes, policías municipales y uso de armas no letales. Este es el gobierno que viene por delante. Somos el segundo distrito más poblado. Dato mata relato, hemos crecido en más de 400 mil habitantes: ¿alguien se va a ir vivir a un lugar para estar peor que antes? Y esto se ha acompañado por políticas, como los gasoductos troncales y todas las obras en conjunto que se han realizado. Estoy seguro que los tiempos que vienen para toda la provincia, de la mano de Llaryora, van a ser mejores.