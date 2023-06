El candidato a gobernador por el frente Creo en Córdoba, Federico Alesandri, estuvo este miércoles en San Francisco con distintas actividades de campaña acompañado por el candidato a intendente Andrés Romero, y expusieron sus propuestas en el marco de las próximas elecciones del domingo 25 de junio.

Ambos estuvieron acompañados también por el candidato a legislador por el departamento San Justo, Fernando Coiset, ex intendente de Las Varillas y que también fue funcionario provincial, quien ya había estado en la ciudad semanas atrás.

En diálogo con La Mañana de El Periódico Radio Alesandri explicó los ejes de la propuesta de su espacio, que tiene como referencia nacional a Cristina Fernández de Kirchner y que lleva a Gabriela Estévez como candidata a vicegobernadora. Asimismo, Romero reiteró su propuesta de crear un centro municipal de alimentos en San Francisco que ofrezca una canasta básica a precios justos.

- ¿Cuáles son los ejes de la campaña que llevan adelante?

- Córdoba es una provincia muy diversa y rica, nosotros entendemos que puede ser más equilibrada y justa, con más oportunidades y esa es la misión política de nuestro espacio. Córdoba tendría que ser potencia federal empujando al resto del interior y vemos que gran parte de la población no tiene acceso a la vivienda, al gas natural y al tratamiento de efluentes cloacales. Además, como una región cuya dinámica económica tiene que ver con el turismo, no tener acciones para preservar la cuenca hídrica, el bosque nativo, nos va a golpear y dinamitar uno de los esquemas económicos más importantes. Por eso vemos un norte que no crece y un sur que se ha complejizado. Podríamos tener una Córdoba con mejor trabajo y la inseguridad nos lleva puestos.

- En caso de resultar elegido gobernador, ¿cuáles serían sus medidas más urgentes?

- Que se vuelva a poner a las familias, los trabajadores y los jubilados en el centro de la escena. Tenemos que hacer que el salario de los trabajadores rinda entonces hay que tener un Gobierno que tenga un gesto, poner el foco en priorizar el gasto: que haya un buen sistema educativo y plan de infraestructura, el transporte público no es una realidad en el interior, sino en Córdoba y las áreas metropolitanas. Sin transporte público en el interior es muy difícil entrelazar el esquema educativo y laboral. Mejorar la política sanitaria, los gobiernos locales no ponemos ni las manos ante los inconvenientes que tenemos. El interior reniega para promover un esquema de prevención sanitaria. Priorizar a nuestros jubilados, trabajadores de la salud y de la educación.

- Uno de los temas de la campaña es la inseguridad. ¿Cuál sería su propuesta?

- Escucho a algunos candidatos que dicen que hay que tener mano dura, nosotros estamos muy lejos de eso. Tenemos que empezar por una política de seguridad. En Córdoba en casi una década la Policía tiene el doble de agentes. Pero están concentrados en la capital. Al no haber una política de seguridad, la Policía está desarticulada, no hay una estrategia para el delito, que no es solo poner más policías sino subsanar con una profunda política social. Que haya terminalidad educativa, formación de oficios, deportiva, programas sociales. Los casos de gatillo fácil y violencia institucional que tiene la Policía son por la falta de formación de la fuerza. Los municipios no podemos estar armados.

- Teniendo en cuenta que son dirigentes con referencias en el Gobierno nacional, ¿sienten el impacto de la gestión nacional y la situación de crisis?

- Sí, por supuesto, hoy la situación es muy compleja. Después de lo que fue el Gobierno de Macri, la pandemia y la sequía, encima con un nivel de deuda tan trágico nos han puesto en una situación de vulnerabilidad. También, como peronista, en el Gobierno nacional podríamos haber hecho mejor las cosas. Pero aún a pesar de todo esto, hoy los índices productivos macroeconómicos y de empleo son mejores de los que se medían antes de la pandemia. Hay una dimensión de nuestra economía que va bien, pero tenemos que mejorar sustancialmente la otra dimensión, que a los trabajadores les vaya mejor y que el salario le rinda. Hoy un montón de laburantes en Córdoba y el país que son pobres. Y en Córdoba los índices de pobreza están por encima de la media nacional. Cuando no hay peronismo en Córdoba pasa este nivel de injusticia.

- ¿Cómo sigue su campaña?

- Llevando este mensaje de que puede haber una Córdoba con justicia social, con más independencia y soberanía. Córdoba ha perdido calidad institucional y democrática. No se sabe quién es oposición y quién gobierna. Pero queda en claro que hay dos modelos, uno que representan estos partidos liberales y de derecha; y otra opción que somos nosotros, de justicia social, representando al campo popular, a los trabajadores y con un Estado cerca de la gente. Nosotros ponderamos los gobiernos locales, es muy importante el federalismo de Córdoba y hoy está disminuido y poco se practica. Pudiendo mirar a la sociedad y a la militancia peronista a los ojos, somos coherentes.

Romero: “Apostamos a la creación de un mercado de alimentos”

Por su parte, el actual concejal y candidato a intendente Andrés Romero destacó que en estas elecciones el espacio que integra presentará candidatos a nivel provincial, a diferencia de 2019. “San Francisco hoy presenta signos de un modelo de gestión agotado. El resto de la oposición les cuesta explicar si son oficialismo u oposición, y otros recién llegados a la ciudad no conocen la realidad. Nos parece central mejorar la obra pública, lo que se ha hecho que creo que ha sido importante pero faltan las conexiones domiciliarias, completar los servicios en algunos barrios, el mantenimiento de las calles y pavimentación”, consideró.

En cuanto a sus propuestas, reiteró su iniciativa para ls construcción de un mercado municipal de alimentos. “La creación de un mercado municipal de alimentos es para que nuestros productores regionales puedan ofertar productos para una canasta básica alimenticia a precios justos. Básicamente que la gente pueda encontrar una canasta a precios módicos y de buena calidad, no va en detrimento de ningún comerciante, es una opción más que vamos a generar. El gobierno local tiene que comprometerse con eso”, explicó.